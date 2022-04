Leonardo LaMacchia: i complessi equilibri di una relazione nel nuovo singolo Comete

L’ultima volta che su All Music Italia vi avevamo parlato di Leonardo Lamacchia era stato in occasione dell’uscita del singolo Barivecchia, sotto etichetta Mescal. Ma il cantautore pugliese ha in programma anche la pubblicazione di un altro brano inedito: stiamo parlando di Comete. Il pezzo sarà disponibile in tutte le piattaforme streaming, negli online store e in radio a partire da venerdì 29 aprile. Nel nostro articolo anche il testo della canzone.

Comete sarà dunque il secondo estratto dalla nuova avventura musicale di Leonardo Lamacchia, che si è fatto conoscere al grande pubblico prima con la partecipazione al Festival di Sanremo 2017 con Ciò che resta e successivamente partecipando ad Amici 20.

Come sottolineato dall’artista, Comete con il suo testo fa della vita quotidiana l’evento speciale, con momenti in bilico tra “diecimila tonnellate di problemi da affrontare” e “nuvole in fiamme”. La nuova canzone di Leonardo Lamacchia si appoggia su un tappeto musicale fatto di un’elegante leggerezza sonora che ti rimane addosso già dal primo ascolto.

Parlando del significato della canzone, Leonardo Lamacchia ha aggiunto:

Le nuvole prendono fuoco e la distanza diventa un concetto sempre più relativo, come quello della vicinanza. La parola e la comunicazione diventano necessarie per tornare alla quiete e all’essenziale. Bisogna lottare con i denti, come un leone, per far sopravvivere l’amore in mezzo alla savana urbana in cui abitiamo.

Una breve anteprima della nuova canzone di Leonardo Lamacchia è già disponibile su TikTok. Per chi di voi fosse interessato, l’artista presenterà per la prima volta la canzone (con il relativo videoclip diretto da Jonathan Emma) giovedì 28 aprile all’Apollo Club di Milano in Via Giosuè Borsi 9/2 alle ore 21:00.

LEONARDO LAMACCHIA COMETE TESTO

Costruiamo una casa

fatta solo per noi

Diecimila tonnellate di problemi da affrontare

Ma con te non mi pesa

uscire con il diluvio

Ho lasciato dentro il lavandino i piatti da lavare

È che a volte non mi va

proprio non mi va

di restare qua

a scrivere di te sulle note

È che a volte non mi va

proprio non mi va

di guardare in alto

senza di te

Comete

Nuvole in fiamme

Manchi da lontano

manchi quando litighiamo

Parole grandi come noi

possono anche rimediare al buio

Apparteniamo a noi stessi

Leoni nella savana

Ma ti proteggo e mi proteggi

appena cala il sole

È che quando non ci sei

proprio non mi va

di guardare in alto

A che ora torni

Comete

Nuvole in fiamme

Manchi da lontano

manchi quando litighiamo

Parole grandi come noi

possono anche rimediare al buio

È che a volte non mi va

proprio non mi va

di guardare in alto

Credimi che cambia tutto

senza di te

Comete

Nuvole e lacrime

Manchi da lontano

manchi quando litighiamo

Parole Grandi come noi

possono anche rimediare al buio

Costruiamo una casa

fatta solo per noi