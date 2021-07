Leon Faun pubblica il video di “C’era una volta” e dimostra le sue innate doti attoriali (testo e video)

Leon Faun C’era una volta testo e video.

Dell’album di debutto di Leon Faun vi abbiamo già parlato approfonditamente in questo articolo in cui il nostro Prof. di latino ha analizzato la poetica moderna di questo album.

Ora è uscito il video ufficiale del brano che apre il disco, C’era una volta, girato da Alexander Coppola, primo singolo estratto dall’album pubblicato venerdì 25 giugno per Island Records (Universal Music Italia) / Thaurus.

Un video che ancora una volta mette in risalto anche le doti recitative dell’artista che, ricordiamo, è protagonista del film La terra dei figli girato da Claudio Cupellini e distribuito da 01 distribution, pellicola nelle sale cinematografiche dal primo luglio scorso.

Leon nel frattempo ha anche annunciato le prime date live:

3 luglio Agrate Brianza – Parco del Sulé

24 luglio Modena – Zonalibera@vibra

05 agosto Vicenza – Lumen Festival

18 agosto Brescia – Festa di Radio Onda D’urto

Il videoclip è ambientato in un vecchio cinema e si basa tutto sulla straordinaria mimica facciale e sui movimenti di Leon Faun che interpreta diverse versioni di sé stesso. Potete vederlo qui a seguire…

Questi i Credits del videoclip:

Regia e montaggio: Alexander Coppola

DOP: Lorenzo Basili

Camera: Andrea Pendola

1st AC: Etienne Claverie

Produzione Esecutiva: Dionysos Wankelmuth

Producer : Andrea Godono

Producer: Margherita Cirri

Produzione: OCEANCODE

Styling: Anna Pastore

Make-Up artist: Giorgia Lecce

Duffy, okay, okay

Voglio volare quando mi pare

Queste mie pare, mi hanno messo un collare

Che ho tagliato da

Voglio cadere senza morire

Senza sentire, mi pare che tutto ciò l’ho vissuto già

Ehi, cosa? (Cosa?) Cosa? (Cosa?)

Non sto capendo che cosa (Cosa?)

Casa, (Casa) casa, (Casa)

Voglio ritornare a casa (Casa)

Voglio ritornare a Gaia (Gaia)

Voglio sentire quel fire (Fire)

Voglio dormire, sognare, vedere

Tornare sopra quella spiaggia

Non mi ricordo di quando

Era tutto così calmo

Non mi chiamavano fauno (Forse)

Ero ancora più pazzo

Quando mi hanno tolto tutto

Quello scambio è stato un furto

Vedo buio in tutto il puzzle

Come un cerchio nel gran turco

Quando ho fatto quella maglia

L’ho predetto come i Maya

Brutto ma non fermo, stai là

I miei brother sono silent

Sono alla ricerca di pace

Aspettano che tutto tace

Non riescono più a camminare

Tra le rovine di un sangue non sanno che

Voglio volare quando mi pare

Queste mie pare, mi hanno messo un collare

Che ho tagliato da

Voglio cadere senza morire

Senza sentire, mi pare che tutto ciò l’ho vissuto già

Voglio volare quando mi pare

Queste mie pare, mi hanno messo un collare

Che ho tagliato da

Voglio cadere senza morire

Senza sentire, mi pare che tutto ciò l’ho vissuto già

E c’era una volta, c’era una volta

C’era una volta (C’era una volta)

Che bella fiaba, che bella storia

Chi se la scorda? (Chi se la scorda?)

Su quei ricordi, su quei racconti

Divieto di sosta, giuro basta

La vita di un fiore può fare un rumore terso

Quando piove che, boh, mi rilassa

Penso, ricordo come mi abbandonasti

Che nel vuoto io contavo i passi

Sui vetri e chiodi coi piedi scalzi

Premendo cose sopra quei tasti

Brillo negli occhi come diamanti

Scusami se fisso, ma mi incanti

Persa come se non ti accorgessi

Persa come se non ti orientassi

Parlano come se fossi un altro

Dietro mi gridavano: “Sfigato”

Dimmi e alla fine cos’è cambiato?

Che col fauno, ma anch’io sono umano

Il tuo sguardo radioattivo

Come se io non fossi vivo

Quasi come se io fossi finto

Scrivo di quando c’era una volta

Voglio volare quando mi pare

Queste mie pare, mi hanno messo un collare

Che ho tagliato da

Voglio cadere senza morire

Senza sentire, mi pare che tutto ciò l’ho vissuto già

Voglio volare quando mi pare

Queste mie pare, mi hanno messo un collare

Che ho tagliato da

Voglio cadere senza morire

Senza sentire, mi pare che tutto ciò l’ho vissuto già

