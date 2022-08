Leon Faun, ad un anno dall’uscita di “C’era una volta”, chiude il tour estivo dividendo il palco con Caparezza

Poco più di un anno fa usciva il disco d’esordio di Leon Faun, C’era una volta, un album a cui abbiamo dedicato un attenta analisi a cura del nostro Prof di latino, Davide Misiano, che trovate qui. Un anno dopo, il 12 agosto, il giovane artista ha concluso il suo tour estivo nel migliore dei modi… condividendo il proprio concerto con Caparezza.

Le quattordici tracce contenute nell’album hanno collezionato circa 70 milioni di stream permettendogli di conquistare il disco d’oro per Occhi lucidi (certificazione seguita qualche settimana dopo da un altro disco d’oro per un brano del passato, Oh cacchio”.

Per l’estate Leon ha quindi lanciato un nuovo brano inedito, Pioggia, accompagnato da un videoclip diretto da Gianmarco Boscario in cui il giovane artista mette in risalto ancora una volta la sua mimica facciale e il talento da attore. Leon infatti è anche attore e lo abbiamo visto recentemente nel film La terra dei figli.

Come dicevamo in apertura Leon Faun è stato impegnato con un tour estivo che si è concluso con una data in cartellone al Festival di Radio Onda D’Urto a Brescia, che lo ha visto dividere lo show con uno dei artisti più stimati nel mondo del rap italiano, Caparezza.

Queste le parole postate dal giovane artista sui social per ricordare questa avventura e il live, a rischio pioggia, salvato dal suo “ballo dell’antipioggia“…

“Ieri sera si è concluso il tour estivo, non avrei potuto desiderare un finale migliore.

Grato di aver condiviso il palco assieme ad una pozza d’arte ed una fonte d’ispirazione così grande come Caparezza, artista enorme tanto quanto la persona.

Ringrazio chiunque sia venuto a saltare insieme a noi durante queste date, spero di tornare presto su un palco con nuova musica e fare ancora meglio! Vi abbraccio tutti. Leon 🙏🏻🦋”

Ora per Leon Faun è tempo di pensare a nuova musica come da lui stesso lasciato presagire su Instagram…

“Un anno fa usciva ‘C’era una volta’, uno dei passi più importanti che ho fatto, ma i successivi?”

Non ci resta che aspettare per conoscere i prossimi passi di uno degli artisti più interessanti della nuova generazione.