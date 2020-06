Leo Pari: una dedica all’universo femminile in “Le donne sono come le stelle”

Leo Pari Le donne sono come le stelle è il nuovo singolo del cantautore, musicista, producer e autore Leo Pari.

Il brano disponibile dal 19 giugno scorso su tutte le piattaforme digitali segue a Dobermann ed è un omaggio alle donne.

Questa canzone anticipa l’album la cui uscita è programmata entro la fine del 2020.

Leo Pari ha scritto alcune hit del pop italiano, brani come Vorrei cantare come Biagio per Simone Cristicchi, Meglio di notte per Francesco Renga e Superbowl per Elodie, inoltre ha realizzato due album lo-fi, le basi per il moderno itpop.

Tra le sue produzioni più famose c’è il primo album di Gazzelle, Superbattito.

Leo Pari – Le donne sono come le stelle

“Ho letto alcune storie di donne di straordinaria bellezza e coraggio durante questo lockdown. Ho pensato di dedicare anche a loro questa canzone, un inno alla gioia che le donne sanno darci, con la loro necessaria presenza, spontanea e terrena. Parto dal ricordo di un amore per allargare la dedica alle donne di tutto il mondo, al meraviglioso universo femminile che con le sue infinite sfaccettature è un diamante purissimo che ci regala speranza nel futuro. Alle madri, alle sorelle, alle compagne, alle amiche, GRAZIE!!! LEO”

Ma chi sono le donne che hanno ispirato Leo Pari?

ELENA

Elena Pagliarini è l’infermiera di Cremona ritratta nella foto diventata simbolo dell’emergenza coronavirus. Positiva e poi guarita, ha rappresentato il coraggio, la tenacia e l’umanità di tutta la categoria infermieristica. CRISTINA

Cristina Avancini è l’insegnante di una scuola pubblica elementare che, nonostante il contratto scaduto, ha continuato a fare videolezioni con i suoi studenti durante il lockdown. AMALIA

Amalia Ercoli Finzi è scienziata e ingegnere aerospaziale conosciuta anche come La signora delle comete. Consulente scientifico della NASA, dell’ASI e dell’ESA, è una delle figure di massima esperienza internazionale nel campo dell’ingegneria aerospaziale. SILVIA

Silvia Massarelli è una direttrice d’Orchestra, ha diretto numerose orchestre in Italia e all’estero. E’ la prima donna al mondo ad aver vinto il Grand Prix de Direction d’Orchestre al concorso internazionale per Giovani Direttori. ELODIE

Elodie Di Patrizi è una cantante pop e ha fatto un documentario dove ha parlato apertamente delle sue origini e del quartiere da dove viene. ELISABETTA

Elisabetta II, Regina del Regno Unito, da 68 guida una nazione in prima linea, rassicurando i propri sudditi in tempi di crisi. Di recente ha affermato che si mantiene in forma bevendo 4 drink al giorno. CRISTINA

Cristina Fogazzi con la sua pagina IG Estetista Cinica si mette in gioco per quello che è, parlando in maniera schietta e vera alle donne. KASIA

Kasia Smuntiak, attrice e modella, ha creato un filtro IG che simula la vitiligine, di cui lei stessa soffre, come omaggio alla bellezza della diversità, per trasmettere un messaggio all’insegna dell’auto-accettazione della body positivity.

