Leo Pari lancia "Champagne (male male)" l'ultimo capitolo di una storia...

Leo Pari Champagne (male male) è il titolo del nuovo singolo del cantautore fuori dal 14 maggio scorso per Neverending Mina / Artist First.

Il cantautore, producer, autore e musicista romano racconta così la nuova canzone:

“È L’ultimo capitolo di una storia, la chiusura di un cerchio. Fine. Uno strano modo di salutare, con una canzone per bambini o 35enni col cuore spezzato. Dopo questa sarà tutto diverso, chissà… per adesso mi godo i puntini di sospensione, e questo generoso champagne“.

Il cantautore presenterà a novembre per la prima volta live il suo ultimo album STELLE FOREVER in due speciali date di apertura dello STELLE FOREVER TOUR 2021. Le date sono fissate per l’11 novembre all’Arci Bellezza di MILANO e il 13 novembre a Largo Venue di ROMA.

Nel frattempo Leo Pari porta avanti la sua carriera anche in veste di autore e produttore. Dopo aver firmato canzoni come Vorrei cantare come Biagio di Simone Cristicchi, Meglio di notte di Francesco Renga e Superbowl di Elodie, come autore, oltre ad aver lavorato al primo album di Gazzelle in qualità di produttore, recentemente come autore anche con Malika Ayane per il suo album Malifesto (qui la nostra recensione).

Leo Pari Champagne (male male) testo e audio

Passa il dolore passa la felicità

passa l’amore ma non passa di qua

e tu mi hai scaricato come un app

il mio amico è scappato in Jamaica

sento l’odore del mare ma non mi va

mi hai lasciato come il cane in macchina

se non mi lecco le ferite soffro solo a metà

tu sei sparita tra le onde di Champagne

E quando te ne vai io non capisco niente

non capisco niente quando te ne vai

e quando non ci stai io non capisco niente

non capisco niente quando non ci stai e tu cantavi mare mare

e io ora sto male male

ora sto male male

ora sto male male

ho bisogno di te

ho bisogno di te

ho bisogno di tempo per dimenticare

Na na na na na na

Na na na na na na

Passa tutto passa la felicità

passa l’amore ma non passa più qua

e tu mi hai scaricato su Whatsapp

e adesso stai con tuo cugino in Corsica

E quando te ne vai io non capisco niente

non capisco niente quando te ne vai

e quando non ci stai io non capisco niente

non capisco niente quando non ci stai e tu cantavi mare mare

e io ora sto male male

ora sto male male

ora sto male male

ho bisogno di te

ho bisogno di te

ho bisogno di te

E adesso ami un altro e adesso tu stai bene

e sono sempre l’unico che non sa mai cadere

adesso ami un altro e ci passi le sere

e io sto male male e affogo nel bicchiere

E quando non ci stai io non capisco niente

non capisco niente quando non ci stai

e tu cantavi mare mare

e io ora sto male male

ora sto male male

ora sto male male

ho bisogno di te

ho bisogno di te

ho bisogno di tempo per dimenticare