Leo Meconi canta un amore spaziale nel nuovo singolo “Stessa storia”

Dopo Fino all’alba, Leo Meconi torna con un nuovo singolo dal titolo Stessa storia. Il giovane “guitar man” propone un’altra sfumatura dell’amore adolescenziale. Il brano, in radio e negli store digitali dal 23 luglio 2021, parla di una relazione amorosa tormentata.

Per raccontare questa storia, Leo Meconi trasporta l’ascoltatore nello spazio. Stessa storia (AzzurraMusic) si basa sull’uso di metafore astronomiche, per descrivere l’andamento della relazione d’amore. “Con “fino all’alba” volevo raccontare la gioia di due ragazzi di ritrovarsi dopo un lungo periodo e del desiderio di recuperare il tempo perso, anche a causa della pandemia”, dice Leo Meconi. “In “stessa storia” invece i due ragazzi si lasciano e tornano insieme “ogni luna nuova”, come in tanti rapporti sentimentali un po’… “tira e molla”, in cui è difficile lasciarsi perché spesso la paura di restare soli prevale”.

Stessa storia è scritto a quattro mani da Leo e Andrea Blanc. Il brano è prodotto tra Bologna (San Luca Sound) e Como (Filadelfo Castro). Per l’arrangiamento, Leo Meconi, che segue personalmente ogni minimo passaggio in studio di registrazione, esplora ancora una volta il pop internazionale alla ricerca di un sound originale.

Il brano è il quinto capitolo di Zero4Leo, il progetto musicale di Leo Meconi per il 2021. Dopo i primi tre capitoli in inglese, il giovane artista ha rilasciato due singoli in italiano, Fino all’alba e Stessa storia, che rappresentano una svolta nel suo percorso musicale. Il passaggio alla scrittura in lingua italiana ha portato fortuna a Leo, che è stato selezionato tra gli 8 finalisti del Festival di Castrocaro 2021, in onda a settembre su Rai2 e RadioDue.

