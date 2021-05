Cosa è mancato durante il lockdown alle nuove generazioni? Lo spiega Leo Meconi nel nuovo singolo “Fino all’alba”

Leo Meconi Fino all’alba feat. Guglielmo è il nuovo singolo del giovane artista in uscita il 14 maggio. Il brano è il quarto capitolo del progetto musicale Zero4Leo.

Torna il giovane artista che il grande pubblico ha potuto conoscere solo in parte quest’anno alle audizioni di X Factor… giovanissimo ma già ribatezzato “Guitar Man” da Bruce Springsteen e con all’attivo collaborazioni con con grandi nomi della musica italiana come Paolo Fresu e Dodi Battaglia.

Fino all’alba è il primo brano in italiano dell’artista è sarà disponibile venerdì 14 maggio per AzzurraMusic.

Ecco come Leo parla di questa canzone in collaborazione con Guglielmo:

“In questo anno così pesante la cosa che è più mancata alla mia generazione sono le relazioni umane, la chiacchiera al bar prima di entrare in classe, la pizza con gli amici, la gita scolastica, le feste il venerdì sera. FINO ALL’ALBA parla di due ragazzi che si ritrovano ad una festa dopo tanti mesi, tra loro c’era stato qualcosa di non vissuto appieno e così ho immaginato il loro desiderio di recuperare tutto il tempo perduto rimanendo a quella festa sino al sorgere del sole, come una specie di rinascita”.

Il brano è prodotto dallo stesso Leo insieme a Filadelfo Castro e Renato Droghetti, ed è caratterizzato da ritmi estivi, scanditi dal suono della chitarra elettrica. Il testo è stato scritto a sei mani, da Leo, Andrea Blanc e Guglielmo, giovane artista bolognese con il quale Leo ha coltivato una bella amicizia oltre che questa collaborazione artistica.

Leo Meconi Fino all’alba testo

Yeah,qui cosa ci fai

Ti ho riconosciuta in un mare di gente

Dai come stai

Che ci siamo lasciati senza dirci niente

Pensa che ho ancora tutte le tue cose

La tua maglietta rosa

E le tue Nike viola

Dopo c’è una festa da me e

Vorrei che venissi anche te

Sbaglio tutte le volte con te

Forse ho la testa tra le nuvole

E lo so non dipende da me

Ma con te farei tutto da capo

Non mi dire no oh oh

Abbiamo perso fin troppo tempo in mille no oh oh

È troppo presto per smettere adesso

Tanto se

Ci perdiamo fuori

Ci ritroviamo qui

Sei tutto quello che mi manca

Rimani fino all’alba

Durante l’alba inizia il bello

E io sto meglio

Trovo consiglio

Chino la testa

Trovo un quadrifoglio

Che metto dentro

Al tuo portafoglio

E intanto passano le ore

E tu rimani timida come il sole

E tra milioni di persone

Ho scelto te perché sei uguale a me

Però rimani calma

Mi piace quando sei tranquilla

Come la prima volta

Mi volevi con te ma facevi finta di niente

Non mi dire no oh oh

Abbiamo perso fin troppo tempo in mille no oh oh

È troppo presto per smettere adesso

Tanto se

Ci perdiamo fuori

Ci ritroviamo qui

Sei tutto quello che mi manca

Rimani fino all’alba

Sbaglio tutte le volte con te

Forse ho la testa tra le nuvole

E lo sonon dipende da me

Ma con te farei tutto da capo

Non mi dire no oh oh

Abbiamo perso fin troppo tempo in mille no oh oh

È troppo presto per smettere adesso

Tanto se

Ci perdiamo fuori

Ci ritroviamo qui

Sei tutto quello che mi manca

Rimani fino all’alba

Non mi dire no oh oh

Prima mi cerchi poi ti nascondi dietro a mille no oh oh

Dici che scappi da tutti gli altri

Tanto se

Ci perdiamo fuori

Ci ritroviamo qui

Sei tutto quello che mi manca

Rimani fino all’alba