E’ uscito il 16 aprile Boogie Woogie (Polydor / Universal Music), il nuovo singolo de L’Elfo, che per l’occasione ha coinvolto Clementino, amico di lunga data conosciuto durante le battle di freestyle.

Booglie Woogie arriva dopo i singoli Come Gesù e Non Ci Sei feat. Reiven (ne abbiamo parlato Qui) e porta la firma de L’Elfo con la collaborazione di Clementino, che ha scritto appositamente una strofa per il testo.

“Era un po’ di tempo che volevo fare un feat con Clementino perché ero sicuro che una collaborazione Campania- Sicilia avrebbe fatto tanto rumore, il pezzo è nato casualmente, io l’avevo già scritto per il mio disco e quando Clementino l’ha sentito ha voluto inserire una sua strofa. Con Clemente ci conosciamo da anni per via delle Battle di freestyle e dei vari concerti in Sicilia. Era da un po’ che ci eravamo ripromessi di collaborare e quando ho firmato con Polydor ho pensato di coinvolgerlo nel progetto. Sul pezzo in sé non dico nulla lascio che siano le vostre orecchie a giudicare.”

L’ELFO FEAT. CLEMENTINO – BOOGIE WOOGIE

La mia gente tutta fatta balla il boogie woogie

La mia penna sula carta che fa buchi buchi

Ora vogliono il mio nome quindi riempio il booking

Voglio muovere il denaro mentre muovi il bootie

Questo rap è casa mia e vi ho bussato per l’affitto

Non mi segui, ma mi segui di nascosto, zitto!

Parli di droga ma ti fanno il pacco fisso

I miei fra c’hanno una cima sembra miele di eucalipto

Nobile come Kripton, guarda come drifto

Cerchi di fare brutto, sei il cane di Paris Hilton

A Catania faccio moda, io sono la wave

Ho più figli di Maradona che mettono play

Belli ‘sti vestiti sicuramente sei ricco

Ti stanno così bene dovresti passare al circo

Poi miro te, pallino rosso, Nippon

Vogliono me, fra mica te, Lipton

Sei troppo scemo fra non vedo soluzione

A livello che arcipelago ti sembra esclamazione

Quando sei nato fratè son quasi sicuro

Che tua madre ha partorito frate dal buco del culo

La mia gente tutta fatta balla il boogie woogie

La mia penna sulla carta che fa buchi buchi

Ora vogliono il mio nome quindi riempio il booking

Voglio muovere il denaro mentre muovi il bootie

E quando fumo lì a Catania sembra Barcellona

Smoke di ganja buona, show di canna all’ora dell’aurora

E quando arrivo in Danimarca li a Cristiania tremano

Se i miei fratelli gremano consumano la storia

La capa è tosta come l’ebano, si ricollegano

‘Ste due papelle in un sistema e perdi la memoria

Due tiri e dici: incredible, ti prendi il tetano

Se dai boccate alla tua erbaccia che era meglio il sedano

Iena doppio wood animal scene di panico

Brother c’è un medico mo bevi sto Campari flow

Mentre scompari mo tu fa che non mi agito

Poppante del mio cazzo, a cap ‘gir e par o carillion’

Ora chiuditi la testa dentro un water bro

Perdi la battaglia frate sembra Waterloo

Tu mi dici di imparare adesso imparerò

Quando poi ti sento bro ti dico quale flow

Ma quale flow?

La mia gente tutta fatta balla il boogie woogie

La mia penna sulla carta che fa buchi buchi

Ora vogliono il mio nome quindi riempio il booking

Voglio muovere il denaro mentre muovi il bootie