Le pagelle della terza puntata del serale di Amici 22: testa a testa tra Isobel e Angelina. Federica non è pronta ad affrontare il mondo discografico

Nel terzo appuntamento con il serale del programma si inizia con undici allievi ancora in gara ma si terminerà con 10 visto che l’eliminat* questa volta sarà solo un*.

Dopo due puntata i nuovi giudici sono più tranquilli anche se, Malgioglio a parte, non prendono troppo spazio, probabilmente per scelta (è soprattutto il caso di Michele Bravi). I prof. fanno il loro e quello che serve ad un programma del sabato sera di una tv commerciale, Zerbi e Celentano soprattutto, e non sempre gli riesce. Arisa quest’anno invece sembra non voler andare oltre il suo ruolo e, da una parte ciò è apprezzabile.

Andiamo a scoprire il meglio e il peggio della terza puntata del serale di Amici 22 secondo All Music Italia.