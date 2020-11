Le Ebbanesis saranno ospiti fisse nel programma tv “Qui e adesso”

Il duo vocale Ebbanesis sarà ospite fisso del nuovo programma tv Qui e adesso.

Il programma di Massimo Ranieri in onda per quattro giovedì su Rai3 in cui artisti si racconteranno in confessioni e che si avvalerà della presenza fissa di The Jackal, Maria Di Biase e delle Ebbanesis.

Conosciamo meglio le Ebbanesis

Viviana Cangiano e Serena Pisa hanno iniziato il loro percorso di duo registrando e pubblicando sui social le loro interpretazioni di brani noti.

Tra tutti hanno totalizzato molte visualizzazioni i video di Carmela e Bohemian Rhapsody dei Queen.

La particolarità delle Ebbanesis è quella di eseguire in napoletano grandi successi, riuscendo a donare, con le loro armonizzazioni, nuove sfumature e sonorità.

Il nome Ebbanesis nasce dal richiamo alla parola parlesia, il gergo dei musicisti partenopei, un codice linguistico che conoscono musicisti e attori.

‘e bbone indica i soldi e la parola è stata scelta per il suono ed il significato.

sis significa sorelle, le due artiste nella vita sono amiche come sorelle.

Viviana e Serena si sono conosciute al liceo, si sono perse di vista per anni e successivamente si sono rincontrate per spettacoli teatrali. Grazie alla passione per il canto la loro amicizia si è rafforzata nel tempo.

Alle Ebbanesis piace giocare con la musica napoletana e mixarla con lo swing.

Il loro primo album SerenVivity prende spunto dall’unione dei loro nomi e si ispira alla serendipity cioè l’attitudine a fare scoperte inaspettate.

A SerenVivity segue Transleit, una raccolta di 10 traduzioni in napoletano, fatte da loro.

Il duo chitarra e voce, lanciato dal web, vuole valorizzare il dialetto riconosciuto in tutto il mondo che ha dato vita ad un prezioso repertorio musicale.

Lo fanno con il piacere di donare alle canzoni un sapore partenopeo.

Sono finaliste al Premio Bianca d’Aponte 2020 la cui finale è stata rinviata a causa della situazione sanitaria in corso.

Ebbanesis – Qui e adesso

Le due artiste nei giorni scorsi, tramite i social ricordano il particolare periodo che il mondo dello spettacolo, musica e teatro sta attraversando.

Per poi svelare: