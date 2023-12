LDA piazza un nuovo brano nella seconda stagione di “Di4ri”, “Promesse”

LDA Promesse significato del testo del brano che vede la musica del cantautore nuovamente inserita nella serie tv “Di4ri S2“.

Si consolida quindi la collaborazione di Luca D’Alessio con la serie Netflix di cui saranno disponibili le puntate della nuova stagione a partire dal 6 dicembre. LDA infatti non solo ha firmato la sigla della serie, “Castello di sabbia“, ma è presente anche con questo nuovo singolo in uscita in digitale e in radio per Columbia Records/Sony Music Italy proprio venerdì 6 dicembre.

LDA Promesse significato del brano

Se “Castello di sabbia” è un brano che racconta con malinconia gli ultimi giorni d’estate, “Promesse” è invece uno sguardo al futuro. Nella canzone trovano spazio l’amore, l’amicizia e tutte le incertezze che caratterizzano i personaggi della serie. Il messaggio di questo nuovo singolo di Lda è che i legami forti sono e sono il modo migliore per affrontare le difficoltà di tutti i giorni. Ecco come lo racconta Luca:

“Promesse è il secondo brano che ho scritto per la colonna sonora della serie televisiva Di4ri e sono molto soddisfatto di questa opportunità. Nel brano ci sono storie di amicizie che rimangono tali nonostante le avversità della vita, con cui scambiarsi promesse da mantenere, scritte sulle mani che vanno a congiungersi in una stretta come a simboleggiare un’unione che possa durare per sempre“.

LDA Promesse testo e audio

