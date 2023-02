Lazza: anche l’artista di Sirio conquista l’Arena di Verona, tutte le info sul suo attesissimo concerto

Alla luce dello straordinario successo del suo ultimo disco, Sirio, e dell’accoglienza a dir poco eccezionale del suo pubblico che ha “bruciato” quasi subito tutti i biglietti della sua imminente tournée nei palazzetti, Lazza ha annunciato l’arrivo di un nuovo importante appuntamento dal vivo.

In attesa di vederlo in gara al 73esimo Festival di Sanremo con il brano Cenere (Island Records), il cantante e pianista multiplatino ha confermato che il LAZZA OUVER-TOUR arriverà anche all’Arena di Verona il prossimo 25 aprile.

Il tempo italiano della musica mondiale (dove, tra l’altro, questa primavera suonerà per la prima volta anche Sfera Ebbasta) inagurerà così la sua stagione di concerti aprendo per la prima volta le porte all’artista dei record, per uno show imperdibile che va ad aggiungersi alle date già annunciate del tour prodotto da Vivo Concerti e Next Show. Si tratta di un traguardo importante, che arriva sulla scia non solo dell’annuncio della sua prima partecipazione alla kermesse ligure ma anche alla conferma che Sirio è stato certificato Quarto Disco di Platino. Un successo clamoroso, che ha permesso al rapper di rimanere per ben 18 settimane al comando della classifica degli album più venduti del 2022 e garantendogli il titolo di artista con il disco più ascoltato in Italia su Spotify nel 2022.

Come acquistare i biglietti per il concerto di Lazza all’Arena di Verona

I biglietti della nuova data del LAZZA OUVER-TOUR saranno disponibili a partire dalle ore 13:00 di giovedì 2 febbraio su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 12:00 di martedì 7 febbraio.

Qui sotto trovare il calendario delle date del tour di Lazza, già tutte sold out.

Mercoledì 19 aprile 2023 | Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 22 aprile 2023 | Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Martedì 25 aprile 2023 | Verona @ Arena di Verona – NUOVA DATA

Giovedì 27 aprile 2023 | Torino @ Pala Alpitour – SOLD OUT

Sabato 29 aprile 2023 | Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 30 aprile 2023 | Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Mercoledì 03 maggio 2023 | Napoli @ Palapartenope – SOLD OUT

Sabato 06 maggio 2023 | Bologna @ Unipol Arena – SOLD OUT

Credits foto di copertina: ChillDays