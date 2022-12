Lazza sempre più da record: un nuovo straordinario traguardo in FIMI per Sirio

Ci sono ben pochi dubbi rispetto al fatto che Lazza sia l’artista dell’anno 2022. Quest’oggi, 23 dicembre, il rapper ha ottenuto un nuovo importante traguardo, riprendendosi la prima posizione nella classifica FIMI degli album più

venduti in Italia con il suo ultimo progetto, Sirio.

Si tratta della 18a (!) settimana di permanenza nella prima posizione dei dischi più venduti in Italia, un risultato importante che dimostra quanto il suo pubblico sia affezionato e quanto abbia apprezzato il suo più recente progetto discografico.

Quest’ennesima numero uno è la degna conclusione di un 2022 davvero memorabile per il cantante e pianista milanese: grazie ai suoi pezzi, infatti, Sirio è anche stato attestato come l’album più ascoltato in Italia nel 2022. Il traguardo giunge tra l’altro a pochi giorni di distanza dall’annuncio del titolo della canzone che Lazza pubblicherà presto per Island Records e che sarà in gara al prosismo Festival di Sanremo 2023. Cenere, questo il titolo del pezzo, sarà come rivelato dal rapper una canzone d’amore (probabilmente con l’accompagnamento del suo adorato pianoforte, ma lo scopriremo solo a febbraio).

Ad oggi Sirio, inoltre, risulta essere fresco di certificazione Quarto Disco di Platino, grazie ai suoi oltre 600MLN di stream complessivi.

La classifica FIMI degli album aggiornata al 22 dicembre 2022: lazza primo, scalzati i Pinguini Tattici Nucleari

La scorsa settimana Sirio era in settima posizione, dietro a Io non ho paura di Ernia. Tuttavia, il balzo di 6 posizioni fino alla vetta l’artista è riuscito a compierlo grazie a Sirio (Concertos) la nuova versione dell’album in versione piano e voce. Molto bene anche i singoli e i brani contenuti nel disco, che in settimana hanno compiuto un bel salto in avanti (Piove con Sfera Ebbasta dalla 68 alla 6, Uscito di galera dalla 39 alla 9, Molotov dalla 67 alla 11, mentre Nessuno con Geolier è entrata direttamente alla 16).

Scendono così di una posizione nella classifica degli album i Pinguini Tattici Nucleari, secondi con Fake News, mentre terzo è Shiva con Milano Demons.

Qui sotto la top 10 di questa settimana