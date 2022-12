Pinguini Tattici Nucleari: il testo de “L’ultima volta”, seconda traccia contenuta in “Fake news”

Pinguini Tattici Nucleari L’ultima volta testo della seconda traccia contenuta nell’album Fake News fuori dal 2 dicembre 2022.

Il brano è stato scritto da Riccardo Zanotti ed Enrico Brun.

Pinguini Tattici Nucleari L’ULTIMA VOLTA testo

L’ultima volta che hai saltato scuola per sentir l’odore del pane

l’ultima volta che ti sei fidato delle luci delle lampare

l’ultima volta che hai detto: “Basta”

l’ultima volta che hai detto: “Ancora un po’”

l’ultima volta che hai pensato: “Bene, ora c’è bisogno di uno stop”

L’ultima volta che hai voltato pagina e forse era meglio che cambiavi libro

e che ti sei specchiato dentro agli occhi degli ultimi per sentirti un poco poco più primo

l’ultima volta che hai scaricato una canzone da Emule

l’ultima volta che ti sei tuffato senza guardare giù

Le ultime volte non bussano alla porta

le ultime volte le senti all’improvviso

e se va bene ti lasciano l’amaro in bocca

e se va male una cicatrice in viso

L’ultima volta che ti sei bagnato di piogge non tue

è che sembrava una tua canzone, invece eran gli U2

l’ultima volta che hai baciato tua madre mentre dicevi: “Ti odio”

l’ultima volta che ti mancava poco per arrivare sul podio

l’ultima volta che hai chiamato amico un grande figlio di puttana

di quelli che ti dice: “Famo alla romana” quando hai preso solo la marinara

Le ultime volte non bussano alla porta

le ultime volte le senti all’improvviso

e se va bene ti lasciano l’amaro in bocca

e se va male una cicatrice in viso

E tirami una sberla, mostrami com’è bella la vita dei falliti, sgridami

è questa la mia guerra, non ho i piedi per terra, mi chiamano “Shoefiti”, svegliami

e sento il ritmo del tuo respirare che piano piano riprende a ballare dal niente

il profumo di un’ultima volta che sa di tornare a casa dal mare quando viene settembre

L’ultima volta

l’ultima volta

Le ultime volte non bussano alla porta

le ultime volte le senti all’improvviso

e se va bene ti lasciano l’amaro in bocca

e se va male una cicatrice in viso