Lazza fa un regalo ad una fan durante il Festival di Sanremo 2023, ma lei lo rivende. Il rapper le risponde pubblicamente

Lazza è stato il protagonista indiscusso della settimana del Festival di Sanremo 2023 dove, con la sua Cenere ha conquistato il secondo posto in classifica, il primo in quella di vendite e diversi altri risultati (li trovate qui). C’è anche un episodio poco piacevole che sta facendo parlare in questo giorno e riguarda un regalo che il rapper ha voluto fare ad una fan che… lo ha rimesso in vendita!

C’era un tempo in cui il valore dei soldi, almeno per i giovanissimi, non era così centrale come lo è oggi. L’importanza la si capiva, per fortuna, solo col tempo e si riusciva ancora a sognare. Non si inseguiva il dio denaro in ogni modo (vedi anche il boom di Onlyfans).

Si sognava dicevamo, e tra i sogni che hanno sempre accomunato i giovani vi era quello di incontrare il proprio artista del cuore, quello di riuscire ad avvicinarlo, di parlargli, ottenere un autografo o una foto.

Tutte queste cose erano in grado di regalare ai ragazzi felicità. Figuriamoci ricevere un regalo dal tuo artista preferito. Oggi per molti non è più così a quanto pare.

Lazza e la storia della scarpa

Questo il fatto che sta generando reazioni contrastanti tra i fan del rapper.

Durante il Festival Lazza alloggiava all’Hotel De Paris di Sanremo così come Blanco. Era noto anche perché la loro label, la Island Records di Universal Music, ha fatto appendere una grossa bandiera con il proprio logo fuori dalla struttura.

Per questo ogni giorno centinaia di ragazzi stazionavano fuori dall’albergo sperando di incontrare i propri idoli. E succede che un giorno Lazza uscendo e vedendo quella folla lì per lui ha deciso di fare un regalo ad un*. di loro, un regalo non da poco.

Si è tolto una delle sue scarpe, una Nike Airforce 1 bianca decisamente costosa, l’ha autografata e lanciata tra la folla con la speranza di fare felice uno dei suoi sostenitori. A prendere l’oggetto è stata una ragazza che, tra l’altro, ha dovuto anche difenderla aiutata dal padre, da altri fan intenzionati a strappargliela.

La fortunata vincitrice della scarpa nei giorni successivi si è capito essere interessata non tanto al valore sentimentale dell’oggetto, ma al suo valore economico. E infatti ha deciso di metterla in vendita su un sito di e-commerce, al prezzo di ben 450 euro.

Appresa la notizia dai fan Lazza ha deciso di “farsi sentire” rivolgendosi proprio alla ragazza con un commento postato sotto l’asta: “Sarà l’ultima volta che faccio un regalo. Comunque 450 euro sono pochi. Aggiungi uno zero, almeno“.

Per reazione inoltre l’artista ha messo lui stesso all’asta due scarpe dello stesso modello, sempre autografate, sul sito di iniziative benefiche Charity Stairs. Tra l’altro ad un prezzo inferiore, 300 euro. Il ricavato andrà al Gruppo Ospedaliere San Donato Foundation di Milano e l’asta ha già raggiunto la cifra di 1.000 € (potete partecipare da qui e, visto che in questo caso i soldi spesi andranno per una causa nobile, consigliamo a chi possa permetterselo di farlo).

Una domanda sorge spontanea: quanto vale davvero la firma di un artista? E soprattutto, quanto vale per i fan che lo seguono? Questo episodio fa emergere un tema interessante, che riguarda la relazione tra i fan e i loro idoli musicali in questo momento storico.

Per alcuni, la firma autografa di un artista rappresenta un oggetto di culto, un simbolo di vicinanza e di stima nei confronti dell’artista stesso. Per altri, invece, si tratta solo di un oggetto dal valore economico e, forse, i continui riferimenti al “dio denaro” nei testi di molti rapper hanno contribuito a questo inversione di tendenza nel rapporto dei giovani con i soldi.