Lazza pronto a lanciare “100 messaggi”. Il brano è un successo in radio ancor prima della release

Lazza pronto a rilasciare il nuovo singolo, “100 messaggi“.

Sabato scorso il rapper secondo classificato a Sanremo 2023 con “Cenere” è stato ospite della finale del Festival dove ha presentato un brano inedito, “100 messaggi“. Quando lo ha presentato Amadeus ha voluto sottolineare la bellezza della canzone che avrebbe voluto in gara quest’anno:

“Avrei voluto questo brano in gara al Festival, se lo avessi ascoltato l’avrei preso sicuramente ma quando Lazza me lo ha fatto sentire le iscrizioni erano già chiuse…“

Dal canto suo Lazza ha spiegato in seguito che non avrebbe mai partecipato in gara al Festival con questa canzone in quanto è un pezzo troppo intimo e importante di sé per utilizzarlo in una competizione.

Fatto sta che “100 messaggi” con una sola esibizione ha conquistato non solo il pubblico ma anche le radio che, fatto alquanto raro soprattutto in Italia, non avendo a disposizione il brano hanno cominiciato a trasmettere la versione live.

“Non mi è mai successo che la radio passasse un mio pezzo che non è uscito, mi sa che è piaciuto” ha scritto Lazza su X per poi aggiungere: “Ok mi avete convinto. 100 Messaggi sarà presto vostra, datemi qualche giorno.”

Discograficamente l’artista non pubblica musica inedita da solista da marzo del 2023 quando ha lanciato “Zonda“. L’ultimo album, “Sirio“, è stato lanciato invece ad aprile del 2022 per poi uscire in una nuova versione digitale nel 2023 con la partecipazione del rapper e compositore al Festival di Sanremo.