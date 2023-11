“Zero” è il canto liberatorio di una donna consapevole delle proprie esigenze, Laura Pausini

Da venerdì 10 novembre Laura Pausini lancia un nuovo singolo estratto dal suo nuovo album, “Anime parallele“. Dopo “Un buon inizio“, “Il primo passo sulla luna” e “Durare“, il nuovo brano scelto per le radio è la prima traccia del disco, “Zero“.

“Zero” è stato da Federica Abbate e Alessandro La Cava, entrambi alla prima esperienza in veste da autori con Laura, oltre che dall fidato Cheope e da Francesco Catitti. La produzione è di Simon Says.

La canzone è il canto liberatorio di una donna consapevole delle proprie esigenze, che sceglie di volersi bene e non accontentarsi più, sfidando la paura di affrontare l’ignoto a colpi di nuove emozioni ed esperienze segnanti.

Si tratta di 3 minuti e 21 sostenuti da una ritmica pop-dance salda ed esplosiva, come esplosivo è il messaggio lanciato, perché nelle emozioni non ci sono mezze misure e “un secondo sprecato è un secondo perso”.

Laura Pausini lo racconta così:

“Zero è un brano che mi ha dato una carica che non sentivo da tempo. Penso che la paura non debba fermare la voglia di provare “emozioni diverse da zero” e dopo trent’anni ho ancora bisogno di sentire il brivido. “L’infinito non mi basta”, canto in questa canzone, perché è così: non fa per me pensare di accontentarmi, non ha mai fatto parte di me, della mia vita, della mia musica”

LAURA PAUSINI ZERO TESTO

Se ci pensi non ha senso

alzarsi in volo

per paura dell’immenso

o di un colpo di vento

Io che nascondevo il lato selvaggio

fino a scordarlo e a farlo sparire

valutavo l’atterraggio

prima di partire

Pensa che è l’ultima notte dell’universo

e fai i conti da solo con tutto il resto

un secondo sprecato è un secondo perso

che non ritorna indietro mai

Se non abbiamo che una vita sola davvero

dammi solo emozioni diverse da zero

l’infinito non mi basta

calma piatta o la tempesta

non importa quale

Dimmi che c’è

che ci lascia ancora senza fiato

l’ultima notte dell’anno

o un salto all’infinito

e a partire da adesso

io non mi accontento di meno

voglio solo emozioni diverse da zero

Ho giocato in difesa

forse troppo tempo

rimanendo da sola in attesa

sospesa ma adesso è diverso

Tutti i momenti rubati me li riprendo

senza chiedere scusa e neanche il permesso

un secondo sprecato è un secondo perso

che non ritorna indietro mai

Se non abbiamo che una vita sola davvero

dammi solo emozioni diverse da zero

l’infinito non mi basta

calma piatta o la tempesta

non importa quale

Dimmi che c’è

che ci lascia ancora senza fiato

l’ultima notte dell’anno

o un salto all’infinito

e a partire da adesso

io non mi accontento di meno

voglio solo emozioni diverse da zero

E finalmente trovo il coraggio

quello che non pensavo di avere

e a partire da adesso

io non mi accontento di meno

Dammi solo emozioni diverse da zero

voglio solo emozioni diverse da zero

zero