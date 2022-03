Con già quasi mezzo milione di video prima dell’arrivo Laura Pausini sbarca su TikTok

Laura Pausini arriva su TikTok. L’artista più internazionale e premiata d’Italia arriva sulla nota piattaforma social amatissima dai giovani.

Con all’attivo un Grammy Awards, 4 Latin Grammy, un Golden Globe, una nomination agli Oscar e centinaia di altri premi in Italia e nel mondo, Laura decide di aprire un profilo ufficiale su TikTok. Questo il Nickname: @laurapausini.

La presenza di Laura Pausini su TikTok, richiesta a gran voce dai suoi fan e da tutta la community, fa a colmare un’assenza che si è fatta sentire… in ogni senso! Le visualizzazioni dell’hashtag #LauraPausini, nato spontaneamente in piattaforma, ha infatti superato 548 milioni di visualizzazioni e sono oltre 450 mila i video creati utilizzando le canzoni della vasta discografia della cantante che, ricordiamo, il prossimo anno, festeggerà 30 anni di carriera.

Tra le canzoni di Laura Pausini più utilizzate dalla community ci sono En Cambio no, versione spagnola di Invece no con 54mila video creati, Celeste, canzone scritta da Laura e lanciata come singolo in occasione della nascita della figlia Paola con 33.6mila video creati e la celebre cover di She con oltre 15mila video creati.

Ecco come Laura commenta il suo arrivo su TikTok:

Ricevo di continuo tantissimi TikTok dei miei fan con le mie canzoni. C’è chi canta, chi balla, chi recita. Quando hanno iniziato a chiedermi di iscrivermi, non ho potuto dire di no! Sono sicura che insieme ci inventeremo tanti contenuti.

Prossimamente Laura Pausini sarà protagonista del film sulla sua vita, Laura Pausini Piacere di conoscerti su Amazon Prime e condurrà con Mika e Alessandro Cattelan l’Eurovision Song Contest 2022.

Qui a seguire il primo video postato dalla Pausini su TikTok.