Laura Pauisini compie gli anni ma prima raggiunge un nuovo record su Spotify

Oggi Laura Pausini compie gli anni. Reduce dal successo dell’Eurovision 2022 dove, non solo ha presentato in inglese al fianco di Mika e Alessandro Cattelan, ma si è esibita in cinque lingue diverse in apertura alla serata finale, la cantante di Solarolo (“a cui piace cantare, caxxo” cit.) ha raggiunto un nuovo record relativo a Spotify. Un record importante se si conta che Laura, 48 anni oggi, è un artista non figlia dell’epoca dello streaming.

E così’ la Pausini che, tra le altre cose, è stata la prima (e unica) cantautrice/cantante donna italiana a vincere un Golden Globe, essere nominata agli Oscar, vincere un Grammy Award, realizzare un tour negli stadi, vincere 4 Latin Grammy, conquista un nuovo record.

Se nei mesi scorsi Laura Pausini ha superato quota 1 miliardo di stream su Spotify, piattaforma su cui ha più di 6 milioni di ascoltatori mensili in media, di cui moltissimi dal Sud America dove è giustamente considerata una delle regine della musica internazionale, il nuovo record la vede superare quota 2 milioni di Follower sulla nota piattaforma di streaming musicale.

Per la precisione ad oggi 2.004.902. Un numero che si va ad aggiungere ai quasi 4 milioni di follower su Instagram, i 3.400.000 di Twitter, oltre 7.800.000 fan su Facebook e gli oltre 150.000 follower su TikTok, piattaforma su cui è sbarcata da qualche settimana.

Laura nei prossimi giorni sarà impegnata per alcuni eventi in Sudamerica per poi tornare in Italia per due appuntamenti molto importanti: l’8 giugno il concerto esclusivo per il suo fan club (qui la scaletta del Be me) e l’11 giugno il concerto contro la violenza sulle donne Una, nessuna, centomila, al fianco delle sue colleghe: Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Fiorella Mannoia e Gianna Nannini

