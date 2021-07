Laura Pausini ricorda Raffaella Carrà e chiede il lutto nazionale

La scomparsa di Raffaella Carrà ha lasciato sconvolta l’Italia intera e tanti colleghi del mondo dello spettacolo. Tra quelli più colpiti c’è sicuramente Laura Pausini che ha voluto lanciare un appello alle istituzioni Italiane per onorarla.

Un appello che noi di All Music Italia appoggiamo e sosteniamo pienamente in quanto lo riteniamo doveroso verso una grande artista, una grande lavoratrice e una persona che è riuscita a influenzare la cultura e la società italiana in modo discreto ed elegante.

Quello che Laura Pausini chiede è una giornata di lutto nazionale in onore di Raffaella. Un atto doveroso da parte di un paese che, a differenza della Spagna, non l’ha mai insignita di riconoscimenti ufficiali (se non quello, importantissimo, del pubblico).

Ricordiamo infatti che in Spagna la Carrà aveva ricevuto ben due Onorificenze dallo stato Spagnolo: nel 2016 aveva ricevuto da Felipe González il Lazo, un’onorificenza dedicata alle donne, per aver favorito, grazie ai suoi programmi televisivi, la conoscenza della Spagna e dell’Italia fuori dagli stereotipi.

Nell’ottobre del 2018 invece era stata insignita di un’onorificenza di grande prestigio, Dama al Orden del merito Civil, attribuitale del re Felipe VI.

Le parole di Laura Pausini per Raffaella Carrà

Qui a seguire le parole postate dalla Pausini sui social e il suo appello per le istituzioni italiane. Nel post Laura cita un’intervista di fine 2020 che potete rileggere qui.