Laura Pausini “Passa dal BSMT”: “Vorrei mettermi il costume senza avere l’ansia di essere fotografata”

Dopo aver vinto il premio “Person of the Year” ai Latin Grammy Awards 2023, Laura Pausini “Passa dal BSMT” e racconta l’altra faccia del successo.

Ospite di Gianluca Gazzoli, la cantante di Solarolo si è infatti messa totalmente a nudo, tra soddisfazioni professionali e fragilità personali, parlando anche di body shaming:

“Quando ho vinto Sanremo, mi hanno fatto delle foto a Forte dei Marmi, dove ero andata a fare un concerto, mentre ero in piscina. E mi hanno messa su un giornale di gossip con scritto: ‘Non ci sta in due pagine‘. In quell’occasione ho pianto tantissimo, perché mi vergognavo un po’ del mio corpo. Io di carattere sono un po’ mascolina e invece il mio corpo non lo è. Quindi, a volte, è difficile star bene con se stessi”.

Da quel momento tutto è cambiato e – spiega Laura Pausini – “oggi faccio fatica a mettermi il costume, perché ho sempre paura“. Ed ecco che, quando Gazzoli le chiede qual è il suo più grande sogno, lei lo stupisce con una risposta di una semplicità disarmante: “Vorrei andare in vacanza e mettermi il costume senza avere l’ansia di essere fotografata. Poi, vorrei anche andare in un mercatino di antiquariato e poter comprare liberamente“.