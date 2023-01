Laura Pausini imbianca e volta pagina... l'annuncio del ritorno è imminente

Laura Pausini sta tornando e, no, non sta imbiancando casa come potreste aver intuito dal nostro titolo un po’ giocoso. Si parla di nuova musica e, di conseguenza nuovo singolo e nuovo disco.

Nell’ultimo minuto del 5 gennaio, scattata la mezzanotte del 6, sul profilo Instagram della cantante sono apparse una dopo l’altra 9 immagini completamente bianche. Nessuno didascalia ad accompagnarle.

Così a vista d’occhio sulla pagina della cantante si è creata una sorte di parete bianca a separare quello che è stato da quello che sarà. Archiviata le tante esperienze di questi anni, ultime il ritorno a La Voz Espana e la conduzione dei Latin Grammy, Laura è ora pronta per festeggiare i suoi trent’anni di carriera e, sopratutto, a tornare con nuova musica.

Molti artisti, internazionali e non, archiviano le foto lasciando i profili social vuoti quando sta per iniziare una “nuova era discografica”. Laura invece non vuole staccarsi da nessuna delle immagini che ha condiviso con i suoi fan e ha preferito creare questo “stacco”, “ridipingere di bianco” per preparare il suo pubblico. L’annuncio è ormai imminente.

Al momento non si hanno maggiori dettagli ma sappiamo che il 23 febbraio cadrà il trentennale della sua prima apparizione sul palco di Sanremo con La Solitudine.

Laura Pausini ha già annunciato che non sarà ospite sul palco del Festival. Dopo la l’ospitata post vittoria del Golden Globe è stata presente per motivi non legati alla propria musica: il lancio con le colleghe del concerto evento Una, nessuna, centomila e la promozione dell’Eurovision Song Contest 2022 che l’ha vista presentare con Mika e Alessandro Cattelan.

Cosa ci dobbiamo aspettare? Intanto il ritorno in una Warner Music Italy, la sua casa discografica fin dall’esordio, più accogliente per lei dopo il cambio alla presidenza (è noto che non corresse stima tra la cantante e il Presidente precedente, vedi qui). La celebrazione dei suoi 30 anni di carriera a partire dal mese di febbraio e, sicuramente un nuovo singolo.

Del resto Laura manca dal mercato discografico con un album dal 2018, anno in cui uscì Fatti sentire, disco premiato con il Latin Grammy, mente l’ultimo singolo inedito, Scatola, è del gennaio 2022.

Arriverà anche l’album? Sicuramente. Laura Pausini è al lavoro con la supervisione artistica di Jacopo Pesce, come da noi svelato qui, anche se il disco, un po’ come tradizione della cantante, potrebbe arrivare in autunno inoltrato a conclusione di un anno di celebrazioni per l’artista italiana più premiata al mondo.

Restiamo sintonizzati…