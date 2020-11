Arriva un altro record per Laura Pausini, l’artista italiana più conosciuta nel mondo.

Attualmente la Pausini è impegnata su più fronti. Innanzitutto la promozione del nuovo singolo internazionale, Io si (Seen) brano inserito nella colonna sonora del nuovo film di Edoardo Ponti con Sophia Loren protagonista, una canzone scritta dalla cantante insieme e Niccolò Agliardi su una musica di Diane Warren che punta alla candidatura ai prossimi Oscar nella categoria relativa alla miglior canzone originale.

L’altro impegno, sempre internazionale, questa volta in spagna, è in tv dove la cantante è tornata a ricoprire il ruolo di coach nella versione spagnola di The Voice (La Voz de España) programma a cui aveva guà partecipato nel 2015 portando un talento in finale (Maverick Lopez).

Proprio ieri è andata in onda la semifinale del programma e la Pausini è riuscita a portare ben due dei suoi artisti in finale. Praticamente per la prima volta nella storia del programma saranno solo due dei quattro coach a contendersi la vittoria del programma, Laura e Antonio Orozco, entrambi con due talenti in gara

Ma il record portato a segno da Laura Pausini è un altro, un record molto significativo in un’epoca in cui lo streaming la fa da padrone e dove spesso gli artisti pop sono svantaggiati… ma non Laura.

La cantante è infatti ufficialmente la prima artista italiana ad aver raggiunto quota 1 miliardo di streaming su Spotify. Un traguardo eccezionale che ribadisce il successo costante dell’artista.

Clicca su continua per scoprire quali sono le canzoni di Laura Pausini più ascoltate su Spotify.