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Massimiliano Longo
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Las Migas, Luna: il flamenco reinterpreta Non voglio mica la luna di Fiordaliso

La band spagnola vincitrice di due Latin Grammy porta in Italia una rilettura del classico di Fiordaliso.

News di Massimiliano Longo
Las Migas, foto promozionale in bianco e nero della band spagnola per il singolo Luna
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Las Migas arrivano in Italia con Luna, il nuovo singolo in uscita venerdì 31 luglio per Warner Records/Warner Music Italy. Il brano è una reinterpretazione in chiave flamenca di Non voglio mica la luna, il classico portato al successo da Fiordaliso a Sanremo 1984.

La band spagnola, una delle formazioni femminili più autorevoli della scena flamenca internazionale, trasforma il brano attraverso il proprio linguaggio musicale, fatto di flamenco, contaminazioni mediterranee e sensibilità contemporanea. Il progetto arriva dopo vent’anni di carriera, sei album in studio e concerti in oltre 50 Paesi nel mondo.

Luna, quando il flamenco incontra la canzone italiana

Il testo originale di Fiordaliso, firmato da Zucchero Fornaciari, Luigi Albertelli ed Enzo Malepasso, racconta il desiderio di una donna di riappropriarsi del proprio tempo e della propria autonomia, senza chiedere l’impossibile: non la luna, ma solo uno spazio per sé. Nella versione di Las Migas quel nucleo emotivo resta, ma cambia pelle: gli arrangiamenti chitarristici tipici del flamenco e le percussioni sostituiscono la base pop degli anni Ottanta, spostando il brano su un terreno più acustico e mediterraneo.

Non è la prima volta che Las Migas lavorano su un repertorio non originariamente flamenco: nel corso della carriera la band ha spesso portato dentro il proprio suono brani e collaborazioni lontani dalla tradizione flamenca. Con Luna, quel dialogo si allarga per la prima volta a un classico della musica italiana.

Chi sono Las Migas

Guidate dalla chitarrista e compositrice Marta Robles, Las Migas costruiscono la propria identità sull’incontro tra la tradizione flamenca e una ricerca sonora capace di dialogare con generi e culture differenti. La band ha portato la propria musica in Stati Uniti, India, Francia, Egitto, Messico, Cuba, Namibia, Giamaica, Algeria, Hong Kong, Germania, Cile, Svezia, Ucraina e Marocco, tra gli altri Paesi.

Las Migas hanno vinto due Latin Grammy Award nella categoria Miglior Album di Musica Flamenca, nel 2022 e nel 2025 con l’album Flamencas, oltre a quattro nomination complessive nella stessa categoria (2016, 2022, 2024 e 2025). A queste si aggiungono due Premi MIN come Miglior Album Flamenco, nel 2019 per Cuatro e nel 2023 per Libres.

Flamencas, presentato a maggio 2025, è stato prodotto da Marta Robles insieme a Sebastián Merlín e Oriol Riart, e include la partecipazione del trio galiziano Tanxugueiras nel brano Grito. Il primo singolo dell’album, Celos, ha un videoclip diretto dal fotografo di moda Javier Biosca.

Nel corso della carriera, Las Migas hanno collaborato con artisti come Estrella Morente, Viva Suecia, Rozalén, El Kanka, Kevin Johansen, Tomatito, Miguel Poveda, Raül Refree e Josemi Carmona. Dopo un tour negli Stati Uniti e in Canada nel 2024 con oltre 25 concerti, la band prosegue con un tour mondiale 2025/2026 che tocca palchi come il Palau de la Música Catalana e il Gran Teatro Príncipe Pío di Madrid. Oggi Las Migas contano oltre un milione di follower su Instagram.

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