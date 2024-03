LaNobileA, in arrivo il nuovo singolo “Zagara miele e sale” in collaborazione con Barbara Catera

In rotazione radiofonica da venerdì 15 marzo, “Zagara miele e sale” (Dmb Production / Sony Music Italia) è il nuovo singolo della cantautrice siciliana LaNobileA (all’anagrafe Angela Nobile) in collaborazione con il soprano lirico Barbara Catera.

Prodotto da Rory Di Benedetto e già disponibile in tutti i digital store, “questo brano rappresenta per me l’urgenza di manifestare un amore immenso verso la mia casa, le mie radici, la mia vita, la mia storia, la mia terra e le mie origini”, racconta LaNobileA.

Poi, aggiunge: “Si tratta di una canzone che se ne frega di quello che fa tendenza. Una canzone libera di esprimere tutta la passione che si ha dentro, anche rischiando di essere fuori luogo. Una canzone che è la mia più grande verità mai espressa. Una terra, la Sicilia, che non ti lascia scampo”.

E, proprio con questa canzone e il relativo video, LaNobileA ha vinto il concorso internazionale, promosso dalla Rai, Vertical Music.

LaNobileA, “Zagara miele e sale”: il videoclip

Realizzato dai ragazzi di Just Maria, il video racconta – tra rabbia, pathos, leggerezza e semplicità – la vita di alcuni ragazzi che, legati ad un passato di gioie semplici – sentono il peso e l’importanza delle cose vere della vita.