Tornano i LaDolceVita. Nove canzoni in inglese per il nuovo disco, “Follow the horizon”

A otto anni dal precedente album, Nuova dimensione, la band emiliana LaDolceVita, è tornata con un nuovo disco fuori dal 14 ottobre con distribuzione Universal Music Italia.

Band alternative pop/rock, formatasi nel 2011 a Reggio Emilia, LaDolceVita ha all’attivo un’intensa attività live in tutta Italia, Opening Act per importanti artisti del panorama musicale Italiano e due album con sette singoli estratti.

Follow the Horizon, questo il titolo del secondo album di inediti è caratterizzato da una produzione dal respiro internazionale e segna una svolta stilistica rispetto al precedente disco d’esordio in italiano.

Ad anticipare l’uscita di questo progetto diversi singoli: Reason (26 febbraio 2021), Lose You (giugno 2022) e Heaven Tonight lanciato poco prima del disco il 30 settembre 2022.

Primo album in lingua inglese della Band, Follow the Horizon, viene presentato così da LaDolceVita:

“Con la scrittura in inglese abbiamo cercato nuovi stimoli sia come autori che come musicisti, cercando di dare al nostro sound un respiro internazionale. Follow the horizon, ‘Segui lʼorizzonte’, è un titolo che secondo noi rappresenta lʼessenza di questo progetto: il sogno di una meta che ammiri e che puoi vedere lontana, può essere raggiunto con impegno, ambizione e con i piedi sempre ben piantati per terra.“