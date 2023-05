La Sirenetta – Live Action: Un’Avventura Magica e Multietnica nel Mondo Contemporaneo ma Sebastian/Mahmood non convince.

La Sirenetta Live Action, un nuovo sguardo al classico Disney. Abbiamo avuto l’opportunità di assistere in anteprima all’action movie de La Sirenetta, il celebre film della Disney. Chi scrive ha visto il cartone animato più volte e può constatare come questa nuova versione abbia preso coscienza del mondo contemporaneo, inserendosi in un’ambientazione storica più precisa. Non solo i valori fondamentali sono cambiati, ma vengono affrontati anche temi che spaziano dal disastro ambientale alla possibilità di cambiare vita.

Un aspetto che ha destato molta attenzione è l’approccio multietnico e inclusivo del film, in cui la protagonista, la Sirenetta, viene interpretata da un’attrice di colore. Questa scelta ha generato alcune critiche iniziali, ma possiamo affermare con certezza che il colore della pelle non muta il senso delle sue azioni. Il messaggio di inclusione e uguaglianza viene rafforzato.

Anche il personaggio di Scuttle ha subito alcune modifiche, trasformandosi nel film in una gabbiana. Questo cambiamento contribuisce a offrire una nuova prospettiva al personaggio, aggiungendo un tono diverso alla storia, anche se personalmente preferivo il gracchiante e stonato Scuttle del cartone animato.

In aggiunta, il produttore esecutivo Jeffrey Silver (Il re leone) spiega: “Il tema centrale di questo film riguarda qualcosa di estremamente importante nel mondo di oggi, ovvero il modo in cui percepiamo altri popoli e altre culture, e il fatto che esistano pregiudizi e preconcetti. La Sirenetta affronta tutto questo in modo davvero bellissimo, attraverso l’amore, la comprensione e l’unione tra culture diverse”.

La storia

La Sirenetta racconta l’amata storia di Ariel, una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventura. Ariel, la figlia più giovane di Re Tritone e la più ribelle, desidera scoprire di più sul mondo al di là del mare e, mentre esplora la superficie, si innamora dell’affascinante principe Eric. Alle sirene è vietato interagire con gli umani, ma Ariel deve seguire il suo cuore e stringe un patto con la malvagia strega del mare, Ursula, che le offre la possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, mettendo però in pericolo la sua vita e la corona di suo padre.

