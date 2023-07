La saga continua: Paolo Meneguzzi fa il funerale al suo villain J-Ax con “Pappon Paradise”

Continuano a tenere banco nell’infuocata estate 2023. Sono Paolo Meneguzzi e J-Ax che da giorni ormai si insultano per nulla velatamente a colpi di post, stories e ora in musica.

E se il rapper aveva dissato Paolo Meneguzzi con la sua L’invidia del Peneguzzi (leggi qui), Pablo ha risposto con Pappon Paradise, accompagnata dalla didascalia “Tutti al funerale di “Pappon paradise””.

Ecco il reel e il testo della lettera.

PAOLO MENEGUZZI – PAPPON PARADISE – AUDIO E TESTO

Ciao Alessandro, non ce l’ho mai avuta con te

davvero

e visto che alla fine è soltanto una discussione estiva

non farò una canzoncina

ma sarà come l’ultimo saluto

con una letterina

sono nato come un DJ, risuonavo in discoteca

io con gli Articolo 31 mangiavo, ballavo e dormivo

il vostro vinile me lo portavo anche a letto

oh per me Santi subito

radio DeeJay, la cassettina

io e i miei amici sempre pronti lì con lo stereo

ma quanto erano belli quei tempi?

il walkman, i pantaloni a zampa, , il Festivalbar, All Star, il bomber

te li ricordi quei tempi?

bei tempi!

volevo dirti che mi dispiace se ti ho fatto proprio arrabbiare

ma dico io, dovevo svelarti così su due piedi

che era una marchetta costruita a tavolino

che ti hanno usato come un pannolino?

ma mettiamoci nella giusta prospettiva

sai, io non ero in cerca di visibilità

io ho solo espresso un parere su una canzoncina

e come hai visto se la cosa ha interessato tanti

e l’hanno condivisa

è perché tanti l’hanno pensata come me l’altra mattina

sembra che non hai argomenti se mi guardi gli insuccessi

sopresina, io sto bene caro Ax

non ho bisogno di fama

ho avuto tutto

il mio piano B è diventato il piano A

ho mio figlio che amo e che mi ama

e una moglie che stra amo e mi stra ama

non metto mio figlio online per fare follower

oh come hai fatto esattamente tu con la canzone che gli hai dedicato?

potrei dire quindi che l’hai fatto per i soldi

non credo dai

siamo papà

non voglio neanche pensarci

quindi zitto che i figli si lasciano stare

ma sono contento

finalmente è venuto fuori il vero Ax

quello che non sentivo da 20 anni

perché in questo non sei finto e di plastica

come in questi ultimi panni

ti volevo ringraziare

era un po’ che non ero così virale

dai, hai fatto almeno la tua unica buona azione

magari alle porte col Signore

in Paradiso alla fine grazie a me ti ci faranno entrare

vabbè dai, ho finito

vado a bermi un caffè

è una noia questo funerale di Pappon Paradise

e mi sa che per un po’ ci tocca ancora sopportare

non ti dico addio

ti dico ciao Alessandro

perché alla fine queste sono solo chiacchiere

fa’ sì che siano chiacchiere per un futuro musicale migliore

è un’occasione tanto lo sai anche tu che può essere molto superiore

tu lo sai

hai fatto i successi, quelli veri

non le bolle di sapone

Adios amigos, che Dios ti bendica

in nomine patris et filii et spiritus sancti