J-Ax dedica una canzone a Meneguzzi… fuori “L’invidia del Peneguzzi”: “Salmo e Luché che sfida epica, a me tocca Meneguzzi”

Nei giorni scorsi si è parlato molto della lite a distanza tra Paolo Meneguzzi e J-Ax. Ora arriva una nuova risposta del rapper alle dichiarazioni della popstar, da lui stesso definito una versione acquistata su Wish di Tiziano Ferro, con un vero e proprio dissing in musica intitolato Invidia del Peneguzzi.

Lo scontro è partito quando Meneguzzi, in un’intervista rilasciata a MowMag, ha parlato dei brani pop di oggi, dei tormentoni estivi e definito delle marchette i rapper tatuati che cantano di bolle sapone. Un chiaro riferimento a Disco paradise, canzone dell’estate dei tatuati Fedez e Articolo 31 con Annalisa. Qui le dichiarazioni.

Dopo la risposta fulminante di J-Ax il cantante è tornato a rivolgersi al rapper usando questa volta la propria pagina Instagram definendo Ax un artista più interessato alle canne che a veri ideali (qui).

Ed è stato a quel punto che la metà degli Articolo 31 ha lasciato decidere con un sondaggio Instagram i suoi follower. La domanda è stata: “Raga, questo ancora parla, quindi chiedo a voi. Gli rispondo ancora in modalità ‘stronzo’ e lo sotterro o faccio la persona matura e’volo alto?’”

Inutile dirvi qual è stata la risposta dei fan. Ecco che nasco così L’invidia del Peneguzzi.

J-AX – L’INVIDIA DEL PENEGUZZI – AUDIO E TESTO

Hola Pablo

E’ abbastanza America Latina questa base?

Va bene? Sai vorrei alzarmi al tuo livello

Vamos, chico

Mettiamo questa cosa in prospettiva eh

Per me questo non è un dissing, è beneficenza estiva oh

Con una story del cazzo ti ho ridato la vita

sapendo bene come sarebbe finita

ti sei attaccato come un naufrago

sali sulla barca e poi ti attacchi al cazzo come prima

Salmo e Luché che sfida epica

a me tocca Meneguzzi

è una vita che la sfiga mi perseguita

e tu mi fai la predica per una gloria breve come la tua fama in Sud America

e moh su Instagram ti insultano

su facebook ce l’hai fatta

nel regno dei co***oni, complottisti e terrapiatta

tra giornalisti iene cucchi

e chi tiene i gruppi

coi meme brutti

e poter dire cazzo Meneguzzi ti voglio bene pussy

ti auguro successo

così che poi che ti insulta chi ti dà ragione adesso

Ideali, famiglia e valori

io parlo di cannoni

e tu come Giorgia Meloni

hai detto che io ho i follower e non i fan

quando mai?

io sui social metto solo le foto dei live

tu quello di tuo figlio

per acchiappare due like

e poi vieni a farmi la morale per la Disco Paradise

dai!

Che al tuo confronto sembra scritta da Guccini

e dici che faccio il pappone con i ragazzini?

no, nini

io ho detto che gli streaming

sono meglio di quando il tuo produttore

faceva giochini da gioppini

e si comprava i tuoi dischi comprando truccando la classifica FIMI

che hai detto? Saresti diventato Justin Bieber

con il giusto investimento

e Madonna in Cile era al tuo livello

oh!

Ma in Italia eri Tiziano Ferro senza la voce e il talento!

non lo faresti un pezzo con Annalisa e Fedez?

o con Jannacci o Pino Daniele?

io non sono un grande ma li ho conosciuti i grandi

e una cosa che non fanno mai

è mortificare gli altri

Torna a Montevideo che qui ti hanno lasciato a piedi

pure Pio e Amedeo

è vero ho fatto tele come Cleme, Agnelli e pure Guè

anche Sanremo perché Amadeus ha fatto fuori quelli come te

e son felice per i soldi che hanno dato a Salmo

e ho goduto per i calci ai fiori che ha tirato Blanco

che ha fatto incazzare quelli che mo’ ti fanno l’applauso

che tra due giorni ti riscorderanno

È vero sono vecchio ma pure tu sei vecchio

e io ci sta che parlo d’erba come Willie Nelson

tu invece non puoi più vendere sesso nei pezzi d’amore

alle bambine che aspettano il primo mestruo

entrambi siamo escort

io quella d’alto bordo

tu quella cessa che uno dice: “non me la ricordo”

mettiamole ‘ste cose al loro posto

tu fai le marchette

io al limite ho gli sponsor

Intiende Pablo?

ok adesso non fare il piangina

io non sono un rapper non posso rispondere

invece se sei così bravo

sei un cantante pop così completo

piglia la penna e scrivimi un pezzo tipo l’Avvelenata

che poi c’hai pure provato a fare il rap

facevi ca**re ma ci hai provato

e comunque sei più bravo come rapper che come cantante

quindi la prossima volta togliti il mio nome dalla tua ca**o di bocca

e stai tranquillo che io ti lascio stare

adios Pablo