La Rua: nel nuovo singolo Sotto un treno il racconto della vita di Daniele Incicco con la supervisione di Elisa

La Rua Sotto un treno testo del nuovo singolo in uscita venerdì 27 maggio. In questa data sarà disponibile in tutti gli online store e nelle piattaforme di streaming il brano che segna il ritorno della band.

La canzone, distribuita da Believe, sancisce l’inizio del progetto dei La Rua che vede la supervisione artistica di Elisa Toffoli. Il pezzo (che potete preordinare e presalvare cliccando su questo link) anticipa due importantissimi e imminenti appuntamenti dal vivo a Verona: il primo è il concerto al Green Village dell’Heroes Festival 2022, dove si esibiranno domenica 29 maggio, mentre il secondo è la partecipazione come opening act al concerto di Elisa il giorno successivo, lunedì 30 maggio, all’Arena di Verona.

Prodotta da Nacor Fischetti e Charlie Mariani, insieme a Elisa Toffoli, che ha supervisionato tutte le fasi della creazione del brano, Sotto un treno è una ballata di matrice rock che, fin dal primo ascolto, segna l’evidente cambio di direzione artistica dei La Rua, che per stavolta hanno scelto di abbandonare il NuFolk che li ha accompagnati fino ad ora.

Ecco come i La Rua hanno spiegato il significato del testo della canzone:

È sempre difficile gestire le emozioni negative che seguono la rottura di una relazione: la rabbia, la delusione, la frustrazione per non aver fatto di più. Tutto questo ci fa sentire come fossimo sotto un treno. Il brano racconta uno spaccato della vita dell’artista e autore, Daniele Incicco, attraverso un sound essenziale e un linguaggio crudo e diretto.

Qui sotto trovate la cover del singolo e, a seguire, testo e audio.

La rua sotto un treno testo e audio

(di Daniele Incicco)

Nonostante tutto

nonostante ci siamo fatti male

nonostante il fatto

che di mezzo c’era sempre tua madre

nonostante tutte le nostre scelte le hai fatte tu

nonostante a letto non si scopava più

Nonostante mi hai dato più pugni tu

che la vita

ed Io restavo fermo

perché se arrivi alle mani è finita

e ho cominciato a bere

perché così non ci pensavo più

ed ho passato intere giornate

da solo anche se c’eri tu

Sto, sotto un treno

sarai contenta adesso che sai che

sto, sotto un treno

e la notte non dormo

io non dormo più

penso e ripenso a tutto quello che

avrei potuto fare di più

Nonostante il divorzio

e le litigate dei tuoi

nonostante i tuoi giganti problemi che

diventano i miei

nonostante la sfiga di avere undici anni in più

nonostante tutto, tutto, tutto

mi manche sempre di più

Sto, sotto un treno

sarai contenta adesso che sai che

sto, sotto un treno

e la notte non dormo

a volte accendo la tv

metto un porno e faccio finta

che quella lì sei tu

Nonostante mi hai detto

che gli altri erano migliori di me

per poi dirmi che

era per farmi del male

passo le notti a pensare

a chi le passerà con te

e mi dispero ma spero che almeno tu

sei tornata a ridere

Perché io sto, sotto un treno

chissà se sei contenta adesso che sai che

sto, sotto un treno

e la notte non dormo

io non dormo più

penso e ripenso a tutto quello che

avrei potuto fare di più, di più

Dio santo quanto sto

sotto un treno

chissà se sei contenta adesso che sai

che non sto sereno

e la notte non dormo

io la notte non dormo più

penso e ripenso a tutto quello che

avresti potuto fare anche tu, anche tu, anche tu