La Rappresentante di Lista: il nuovo singolo è “Religiosamente”

Dal 22 ottobre 2021 è in rotazione radiofonica il nuovo singolo de La Rappresentante di Lista. Il brano, Religiosamente, è estratto dell’ultimo album di inediti del duo, My Mamma; e segue al singolo Vita, lanciato l’estate scorsa.

Il 2021 è stato un anno brillante per La Rappresentante di Lista, progetto nato dall’incontro della cantante Veronica Lucchesi e del polistrumentista Dario Mangiaracina. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Amare e la pubblicazione di My Mamma, la band è stata impegnata in un tour estivo di successo.

Per l’autunno, il duo ha scelto di lanciare il brano Religiosamente. Si tratta di “una canzone che parla di abbandono e dell’abbandonarsi, come lasciarsi andare a un sentimento” – racconta La Rappresentante di Lista. “Dentro di essa scorre il suono del mare, del sale, della festa da cui a poco a poco ci allontaniamo. Religiosamente si tuffa nei ricordi e nelle sensazioni che per forza del tempo si consumano, svaniscono o si affievoliscono. Sono momenti che affiorano alla memoria e che vorremmo trattenere con noi e altre volte scacciare. Come è difficile lasciare andare tutta questa vita“.

La Rappresentante di Lista, in arrivo il romanzo Maimamma

Il brano anticipa l’uscita di un nuovo progetto artistico de La Rappresentante di Lista. Non si tratta di un nuovo album, bensì di un libro. Il duo ha appena annunciato l’uscita del loro primo romanzo Maimamma, edito dal Saggiatore, nelle librerie dal 28 ottobre 2021 (qui il link per ordinare il libro).

Legato a filo diretto con l’ultimo disco, con cui condivide la genesi e le tematiche, Maimamma è il romanzo di un’intera generazione. Il libro narra la storia di una donna – Lavinia – che sta per dare alla luce un figlio alle soglie dell’apocalisse.

Il germe della scrittura di Maimamma risale agli esordi del progetto de La Rappresentante di Lista; e ha accompagnato Veronica e Dario per anni, fino al lavoro sull’ultimo disco. Maimamma, come l’album (quasi) omonimo, affronta temi cari a La Rappresentante di Lista, come quelli del corpo, della maternità, dell’ecologia, dell’eredità che lasceremo ai nostri figli.

Il legame con l’album My Mamma è chiaro sin dal titolo e dall’artwork di copertina del romanzo – ad opera di Alice Beniero – che riprende la reinterpretazione dell’Origine del mondo di Gustave Courbet, nel disco invece firmata da Manuela Di Pisa.

Qui di seguito trovate le date di presentazione del libro:

Palermo – Giovedì 28 ottobre | ore 18 Cinema Rouge et Noir

È consigliata la prenotazione a: eventi.palermo@lafeltrinelli.it

Milano – Venerdì 29 ottobre | ore 18.30 Feltrinelli Milano Piazza Piemonte

È consigliata la prenotazione a: eventi.milano1@lafeltrinelli.it

Padova – Martedì 2 novembre | ore 18 Centro Polivalente San Gaetano

È consigliata la prenotazione a: eventi.padova@lafeltrinelli.it

Genova – Mercoledì 3 novembre | ore 18 Feltrinelli Genova via Ceccardi

È consigliata la prenotazione a: eventi.genova@lafeltrinelli.it

Bologna – Giovedì 4 novembre | ore 18 Galleria Acquaderni

È consigliata la prenotazione a: eventi.bologna@lafeltrinelli.it

Arezzo – Venerdì 5 novembre | ore 18 Oratorio dei Santi Lorentino e Pergentino

È consigliata la prenotazione a: arezzo@feltrinellifranchising.it

Roma – Lunedì 8 novembre | ore 18 Galleria Alberto Sordi

È consigliata la prenotazione a: eventi.roma1@lafeltrinelli.it