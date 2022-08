Ecco chi ha cantato al compleanno in Sicilia di Madonna e intonato con lei “Bella ciao”: La piccola orchestra di folk siciliano dei Picciotti di Angello Daddelli (VIDEO)

La piccola orchestra di musica popolare siciliana Angelo Daddelli & i Picciotti è nata nel 2014 a Palermo e, in questi giorni, è sotto l’occhio dei riflettori di tutto il mondo per aver cantato Bella ciao lo scorso 15 agosto al compleanno di Madonna a Marzamemi, in Sicilia.

“Vederla ballare sulle note della canzone Abballati è stato come vedere scorrere in un attimo il ricongiungimento alle sue origini appartenenti al Sud Italia” ha dichiarato Angelo Daddelli. E infatti quelle immagini hanno fatto il giro del mondo e ci hanno ricordato ancora una volta l’amore della popstar al femminile più importante della musica internazionale.

È stata Madonna stessa a scegliere il gruppo formato da Angelo Daddelli (voce, chitarra, marranzano e friscaletto), Nino Nobile (mandolino), Roberto Gervasi (fisarmonica), Mattia Franchina (contrabbasso) e Irene Giliberti (tamburello) per intrattenere con musica dell’autentica radice siciliana il ristretto gruppo di suoi ospiti tra amici, familiari e staff.

La popstar tra l’altro è appena uscita con una raccolta, Finally enough love, delle sue canzoni arrivate al primo posto delle classifiche in versione dance. Un progetto che raccoglie 16 canzoni scelte dalla cantante stessa per la versione cd e vinile, e ben 50 per la versione speciale in cd.

Madonna Bella Ciao

Angelo Daddelli racconta:

“La voce maschile che si sente in Bella ciao (nel video che ha fatto il giro del mondo) è la mia. Lei inizia a cantare mentre cammina verso l’uscita del locale, mi guarda negli occhi e la sostengo col canto, poi intervengono Nino al mandolino e Gervasi alla fisarmonica. Vederla ballare sulla canzone Abballati è stato come vedere scorrere in un attimo il ricongiungimento alle sue origini appartenenti al Sud Italia. Un passato che ha dentro di sé, nel suo intimo, e che comunque inevitabilmente riaffiora quando la percorrono suoni e parole appartenenti alle sue origini. Poco prima di congedarsi ci ha ringraziati e salutati mandandoci baci con le mani. Durante la serata è venuta da me la sua manager congratulandosi di persona per la nostra performance e dicendomi anche che i capelli corti mi stavano bene, poiché lei mi aveva visto in un video con i capelli lunghi. Sulla canzone di ‘A luna menzu u mari’ la figlia Lourdes mi ha raggiunto e ha accennato a ballare con me mentre cantavo, Madonna in quel momento incitava i suoi ospiti seduti ai tavoli a battere le mani sulla canzone. Per noi è stato un sogno suonare al compleanno di una celebrità come Madonna, a maggior ragione quando abbiamo saputo che ci ha scelti di persona. In quel momento rappresentavamo la Sicilia musicale, per cui siamo stati onorati di esserne i portabandiera”.

La piccola orchestra di folk siciliano dei Picciotti è nata nel 2014 a Palermo da un’idea di Angelo Salvatore Daddelli con un organico è composto esclusivamente da strumenti acustici quali chitarra classica, contrabbasso, mandolino, mandola, friscalettu (il flauto di canna), tamburello, cianciane (cembali), fisarmonica e marranzano (scacciapensieri).

Nel 2016 un’intera puntata del documentario “Musique. rfi.fr” di Radio France International viene dedicata ai picciotti, con il titolo “Destination Palerme, le renouveau du friscaletto en Sicile”.

Tanti gli impegni e i live nel corso degli anni: singoli (il primo nel 2018), esibizioni sulla Rai, partecipazioni a festival francesi e all’Expo di Dubai, collaborazioni internazionali (Chris Obehi) e album (il primo nel 2020).