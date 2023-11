La Magia del Natale vive al Carroponte: apre il villaggio dove i sogni diventano realtà

La Magia del Natale arriva al Carroponte.

Dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024 la magia aleggerà sul Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) dove sarà allestito il luogo dove vivere le favole i sogni diventano realtà.

Un villaggio spettacolare dove il visitatore si troverà proiettato in un mondo fantastico, illiminato da luci e abitato da elfi, folletti e soldatini Schiaccianoci.

Qui si respira il Natale, con il profumo del legno d’abete, della cannella e della cioccolata calda! Il posto dove vengono impacchettati i regali e gli orologi scandiscono il tempo rallentato del mondo delle fiabe.

LA MAGIA DEL NATALE – IL VILLAGGIO

Il villaggio si etende su più di 25 mila metri quadrati ed è composto da molti luoghi magici.

L’Ufficio Postale dove i bambini, seduti davanti a uno scrittoio, possono scrivere la loro letterina che sarà affidata agli Elfi e recapitate a Santa Claus.

C’è il Borgo degli Elfi, uno spazio in cui gli abitanti, con il cappello e le orecchie a punta, accolgono gli ospiti facendo vedere loro le magiche dimore.

Non può mancare la Casa di Babbo Natale dove Santa Claus crea i giocattoli, guarda le stelle dal suo telescopio e pianifica il viaggio della notte più magica dell’anno.

Nella casa si sono il planetario, le mappe astronomiche, l’elenco di tutti i bambini in ordine alfabetico e, ovviamente, l’iconica slitta.

E’ presente la Fabbrica dei Giocattoli dove gli elfi operai costruiscono e perfezionano trenini, bambole, orsacchiotti e tamburelli.

Immancabile la giostra dei cavalli a due piani, unica nel suo genere, posta a pochi metri da una grande pista di pattinaggio!

Nel villaggio sono stati disseminati 58 grandi abeti importati dal Canada e che verranno poi donati al Comune di Sesto San Giovanni.

Lungo le stradine si potranno gustare i dolci natalizi e osservare le casette del Villaggio delle Delizie, dove volano bolle di sapone e si sente nell’aria la musica dei canti di Natale.

Da qui si può raggiungere la ruota panoramica, una struttura con pareti e soffitto trasparenti per poter osservare il Villaggio anche dall’alto. Si susseguono spettacoli di magia, bolle di sapone, cori gospel, balletti e musical con una serie di sorprese e intrattenimento per la gioia degli ospiti.

CIBO E SPETTACOLI

E se il freddo si fa sentire, si può bere una tazza di cioccolata calda o di vin brûlé, magari con qualche biscotto o una fetta di torta. Per questo si potrà andare in una delle due spiegeltent (tenda a chiosco) dei primi del ‘900, perfette per rievocare l’atmosfera magica e andare indietro nel tempo. Una delle due, con estetica barocca, è adibita a cioccolateria-ristorante dove gli ospiti potranno prendersi una pausa e riposarsi prima di immergersi nuovamene nella magia. Qui si potranno assaporare cioccolatini, bastoncini di zucchero, strüdel di mele, buffi omini di marzapane, amaretti, torroni, pandori e panettoni.

La seconda tenda rievoca l’eleganza della Belle Epoque e ospita un grande e spettacolare mercatino di Natale allestito da Viridea. Ed è proprio qui che si potranno trovare, tra casette innevate e allestimenti sempre rinnovati, luci colorate, alberi di tutte le dimensioni, vischio per gli innamorati, candele profumate, angeli e renne di varie misure.

LE DICHIARAZIONI

L’ideatore e produttore Antonio Murciano di Razmataz Live racconta così il suo Villaggio:

Io il Natale l’ho sempre immaginato così. L’obiettivo di questo progetto è stato ricreare un’atmosfera d’altri tempi, in grado di stupire grandi e piccini, un luogo in cui riscoprire la parte più giocosa di se stessi e in cui anche gli adulti possono concedersi il lusso di tornare bambini; in cui si riscopre l’importanza di essere “umani” ed empatici, anche in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, assaporando una sensazione di felicità pura e genuina che solo la magia del Natale è in grado di creare.

Roberto Di Stefano, Sindaco di Sesto San Giovanni:

Siamo orgogliosi di poter ospitare sul nostro territorio un evento di così grande qualità, bellezza e atmosfera, che farà vivere il Carroponte anche d’inverno. E siamo molto contenti della sinergia e della collaborazione che abbiamo costruito con Razmataz Live, che ringraziamo per aver riservato un prezzo speciale di ingresso ai residenti sestesi e che aprirà gratuitamente due mattine di dicembre per le scuole dell’infanzia e quelle elementari del territorio (già più di 1000 bambini prenotati). Inoltre, al termine dell’evento, i 58 abeti che impreziosiscono il Villaggio verranno donati al Comune.

Stupore e meraviglia vi attendono nello spettacolare villaggio incantato, per vivere insieme LA MAGIA DEL NATALE!

LA MAGIA DEL NATALE – ORARI E BIGLIETTI

I biglietti potranno essere acquistati su TicketOne e sono i seguenti:

Da lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 20.00 (ultimo ingresso alle ore 19.00):

intero adulto: € 16,50;

ridotto bambini (4 – 12 anni): € 12,50;

bambini 0 – 3 anni: ingresso gratuito;

residenti di Sesto San Giovanni: € 10,00.

Sabato, domenica, festivi e tutti i giorni dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 (ultimo ingresso alle ore 19.00)

intero adulto: € 21,50;

ridotto bambini (4 – 12 anni): € 16,50;

bambini 0 – 3 anni: ingresso gratuito.

Per qualsiasi informazione, potete visitare il sito ufficiale dell’evento.

