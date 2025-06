È online il videoclip di “Traumi” di Kormorano, un viaggio tra i ricordi difficili dell’infanzia

Traumi (Mac Haka Records) è il nuovo singolo di Kormorano, uscito lo scorso 30 maggio, ed è stato accompagnato nei giorni seguenti da un videoclip.

Scritto, arrangiato, registrato e mixato da Antonio Cicci – vero nome di Kormorano – e masterizzato da Giancane, Traumi rappresenta il primo frutto di questo periodo trasformazione dell’artista. Inoltre, ci accompagnerà verso l’uscita del suo album d’esordio nel corso del 2025. È un brano che oscilla tra indie pop e folk, senza mai perdere l’anima cantautorale.

Come è già possibile intuire dal titolo, Traumi racconta il peso delle ferite, la difficoltà di aprirsi all’amore quando si è segnati da esperienze – appunto – traumatiche, la vulnerabilità e il desiderio profondo di essere accolti, compresi e amati. È una vera e propria riflessione sul bisogno di protezione, sulla fatica di ricominciare e sulla speranza di avere un amore che guarisca.

Dal 6 giugno è disponibile il videoclip su YouTube. Al suo interno, il tempo della ripresa è il protagonista: da, con e per quei bambini che siamo stati, o che non siamo mai riusciti a essere ma che, prima o poi, dobbiamo accogliere tra le nostre braccia attraverso quei piccoli grandi shock della nostra infanzia.

Kormorano è un polistrumentista del sud Pontino, noto per il suo percorso nei Mellow Mood, Chicken Production e per la collaborazione con Giancane. Canta in dialetto terracinese, la sua lingua madre e uno strumento espressivo scelto per restituire verità ai suoi testi.

Nella sua musica unisce il cantautorato a dub, elettronica e influenze delle tradizioni africane e sudamericane, dando vita a uno stile musicale che va oltre ogni genere.