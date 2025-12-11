Kimono & Aria, un duetto sospeso tra verità e fragilità: arriva “Parlami d’amore”

Parlami d’amore è il nuovo singolo di Kimono & Aria, in uscita venerdì 12 dicembre per Dischi dei Sognatori, distribuzione ADA Music Italy / Warner. Un incontro artistico che unisce due sensibilità affini, capaci di portare nel pop una delicatezza che raramente riesce a essere così nitida.
Kimono, già nota per la sua scrittura intima e l’approccio che fonde elettronica e cantautorato, ritrova qui la sua dimensione più emotiva. Aria, cantautrice classe 2004 che utilizza la musica come spazio di verità e leggerezza, completa il quadro aggiungendo un linguaggio altrettanto fragile e diretto. Insieme, costruiscono un duetto che respira, vibra e si incrina esattamente dove l’amore smette di essere semplice racconto e diventa terreno di verità.
Kimono & Aria – “Parlami d’amore”: il duetto
In Parlami d’amore le due artiste danno voce a un dialogo che spesso non riusciamo a sostenere: quello in cui chiediamo sincerità proprio quando un legame comincia a incrinarsi. Il brano, scritto dalle stesse Kimono e Aria con Marco Rettani, e prodotto da Maestro insieme a Kimono, è una ricerca di autenticità nel momento più delicato di un rapporto.
La richiesta di rassicurazione arriva quasi sottovoce, mentre la consapevolezza del dolore prende forma strato dopo strato. È il punto esatto in cui il silenzio ferisce più delle parole non dette.
Su una produzione eterea dalle sfumature elettroniche, la canzone costruisce un paesaggio sonoro sospeso e onirico. Le voci di Kimono e Aria si intrecciano, si sfiorano e si sostengono, creando un equilibrio emotivo che rende il duetto una confessione condivisa.
Parlami d’amore diventa così una ballad moderna che mette al centro la vulnerabilità come forma di forza. È un invito a dirsi tutto, senza più nascondersi, accettando che talvolta il “per sempre” sia un miraggio dal quale può nascere una nuova autenticità.
