Kid Gamma: on line il videoclip della live session di “Mezz’Ora”

E’ ora online il videoclip della live session di Mezz’Ora, il nuovo singolo di Kid Gamma attualmente disponibile in digitale e in rotazione radiofonica.

La regia e il montaggio sono a cura di Davide Rosano, mentre la scenografia è di Gabriella Furno. Il brano, invece, è stato scritto da Kid Gamma e Davide Rosano, con la produzione di GoMad Concerti.

“Ho trasformato Mezz’ora in una performance, che non è soltanto una live session, ma un vero e proprio sfogo dal vivo. Dopo un anno senza palchi e senza spettacoli, in attesa di qualcosa da “vedere” ma soprattutto da ‘toccare’, sentivo l’esigenza di girare il video in un ambiente veramente artistico. Per questo abbiamo deciso di utilizzare lo studio di opere e sculture di Gabriella Furno. Addolcendo le dinamiche del brano per lasciarci trasportare da arpeggi e suoni in un contesto che profumasse di passione e lavoro. Perché sì, l’arte è un lavoro.”

Queste le parole di Kid Gamma, cantante e beatmaker classe 2002 nato a Palermo che lo scorso mese di ottobre ha pubblicato il singolo Iphone. Un artista che ha iniziato con lo studio del pianoforte e che in seguito si è distinto per un percorso legato alla musica elettronica e per aver fondato il collettivo MOP, che comprende diverse forme d’arte che spaziano dalla produzione/voce al graphic design/fotografia e video.

KID GAMMA MEZZ’ORA

Il nuovo singolo di Kid Gamma Mezz’Ora è un brano dalle sonorità elettro-pop con influenze soul e r’n’b’, è la descrizione di un’attesa.