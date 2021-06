Kharfi fuori con il duo statunitense dei Xuitcasecity nel singolo “Unlikely”

È uscito negli scorsi giorni Unlikely feat. Xuitcasecity, nuovo singolo del giovanissimo Dj e producer milanese Kharfi che da indipendente ha raggiunto in poco tempo milioni di stream e visualizzazioni ed ha ricevuto elogi dai più importanti artisti della dance mondiale come Kygo, Diplo e The Chainsmokers.

Fuori con distribuzione The Orchard il brano è stato prodotto dallo stesso Kharfi e vede la partecipazione di Xuitcasecity, duo pop da oltre 30 milioni di ascolti originario della Florida. Unlikely è un brano energico, dal sound estivo, che anticipa anche l’album di debutto del Dj e producer in uscita quest’anno.

Ecco come lo racconta lo stesso Kharfi:

“Ho sempre voluto collaborare con gli Xuitcasecity, ci siamo conosciuti per caso su Soundcloud e ‘Unlikely’ è stata l’occasione perfetta per creare questo ponte artistico tra l’Italia e gli Stati Uniti. Questo nuovo singolo è un brano in cui tutti ci si possono rivedere perché parla di un amore non corrisposto, il mio obiettivo è proprio quello di raccontare i sentimenti di noi giovani“.

Conosciamo meglio Kharfi

Classe 1997, Kharfi è uno dei produttori più giovani della scena EDM italiana. Nelle sue produzioni, osa e sperimenta, influenzato dai sound tropical, dance e hip hop.

In pochi anni, ha già suonato in alcuni dei più importanti festival italiani, come gli MTV Digital Days, il Nameless Music Festival e in apertura di Dj del calibro di Skrillex e Oliver Heldens.

Le sue produzioni hanno ricevuto il supporto da parte di artisti italiani e internazionali quali Diplo, The Chainsmokers, Don Diablo, Kiesza, Benny Benassi e Giovanni Allevi. Di quest’ultimo, Kharfi ha realizzato il remix di The answer of love.

Di lui hanno già parlato alcuni tra i principali blog internazionali dedicati alla musica elettronica. Successivamente entra a far parte di Doner Music, la label fondata dal produttore Big Fish, con il quale Davide collabora nella realizzazione del brano I Can Feel This, che viene presentato in anteprima nel corso di Diplo & Friends su BBC Radio 1Xtra.

Nell’estate del 2016, il singolo di debutto Hei Bae raggiunge la #1 della Dance Chart di iTunes, la #1 della Dance Chart di MTV Italia e la #1 della Viral Chart di Spotify Italia.

Altri singoli, come Bye Bae e Only One raggiungono oltre 10 milioni di stream su Spotify. Nel novembre 2018 esce Grattacieli, il primo EP, composto da una serie di collaborazioni con esponenti della scena indie, pop ed elettronica come Lemandorle, Willy Damasco, Edyy Verus, Equo, Federico Baroni, Garfo, Jacopo Et, Mattak e Ricky J.

Nel 2020 pubblica una serie di remix dei più importanti brani degli anni 2000 e, all’inizio del 2021, pubblica l’EP 24.