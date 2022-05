Al via il pre order di “Armageddon”, il nuovo disco di Ketama126

Ketama126 nuovo album in arrivo per uno degli artisti che si è maggiormente distinto negli ultimi.Il titolo? già tutto un programma, Armageddon.

Il progetto esce venerdì 3 giugno 2022 per Epic/Sony Music ed è il quinto album di Ketama126. Ad anticiparlo nei mesi scorsi il singolo Ragazzi fuori,

Ketama126 nuovo album: armageddon

Con Armageddon l’artista vuole provare ad indagare nell’emotività delle persone – a partire dalla propria – a seguito di questi ultimi due anni di attualità estremamente delicati e incerti.

Un disco che è uno specchio dei tempi, un racconto in brani in cui Ketama126 intreccia atmosfere sonore e testi diretti e taglienti che sono, allo stesso tempo, riflessivi e provocatori, intimi e corali. Un percorso introspettivo in uno scenario musicale che si esprime nella detonazione di diversi generi.

Armageddon arriverà a distanza di 3 anni da Kety del 2019 (progetto certificato con il disco di platino) e uscirà in diverse versioni: Cd, Doppio vinile trasparente e doppio vinile arancione trasparente e autografato in edizione limitata solo per Amazon.

Foto di Alessandro Mancini