Ketama126 ripercorre la sua storia con “Ragazzi fuori” omaggiando due film cult: “Mery per sempre” e “Ragazzi fuori”

Ketama126 Ragazzi fuori testo e significato del nuovo singolo fuori per Epic / Sony Music da venerdì 1 aprile 2022.

L’artista manca dal mercato discografico con produzioni proprie dal 2021, anno in cui ha pubblicato i singoli Aquile e, per l’estate, Sud con il featuring di Niko Pandetta. Tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022 ha partecipato ai dischi di Guè Pequeno, Noyz Narcos e Fabri Fibra (in quest’ultimo caso anche come producer).

Ketama126 Ragazzi fuori significato

Il brano, con la produzione musicale di DRONE 126 e Il Tre Beats, non ha il classico suono dei singoli dell’artista romano che questo volta sceglie un mood più emotivo per raccontare la sua storia.

Appena compiuti 30 anni, il 30 marzo, Ketama126, infatti, ha voluto pubblicare un brano in cui ripercorre con introspezione e schiettezza la propria storia personale e artistica dando al pezzo sia un’attitudine intimista sia un’impronta “street”.

Il testo di Ragazzi fuori, infatti, parte dalla sua infanzia, rievoca momenti bui e disavventure nel periodo di formazione ma anche i primi passi mossi con la Love Gang 126 fino ad arrivare agli esordi discografici solisti che hanno fatto da preludio al successo.

Un percorso di vita vissuta in cui gli amici hanno giocato un ruolo fondamentale. Il titolo, Ragazzi fuori, e un verso del testo, Kety per sempre, non a caso omaggiano due film corali cult che ritraggono un gruppo di giovani finiti dentro o appena usciti dal carcere: Ragazzi fuori del 1990, appunto, e Mery per sempre del 1989, entrambi diretti da Marco Risi.

E questi riferimenti cinematografici confermano come Ketama126 sia spesso abile a fare dei rimandi ad altri mondi e ad altre culture apparentemente lontani dallo stile e dall’immaginario della sua musica.

Ketama126 ragazzi fuori testo e audio

In arrivo l’1 aprile