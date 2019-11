Ketama126: annunciate le date del Kety Live Tour 2020 (Biglietti)

E’ uscito lo scorso 18 ottobre Kety, il nuovo album di Ketama126, che ha esordito al quarto posto della classifica Fimi (Qui il nostro articolo).

Un disco che si può definire come un nuovo punto di partenza verso importanti traguardi oltre ad essere il primo pubblicato con Sony Music.

Ora l’artista, impegnato in una lunga serie di date instore, ha annunciato le prime date del Kety Live Tour 2020 che prenderà il via il prossimo mese di febbraio.

La musica di Ketama126 è un mix urban che è reso unico e riconoscibile grazie a uno stile che mescola un linguaggio duro, crudo e diretto, ma guidato da una vena romantica oscura.

Un racconto della vita quotidiana senza filtri e senza freni, in cui traspare una volontà di emergere con stile (Qui la nostra videointervista di presentazione del nuovo album).

“Questo disco lo dedico a tutti quelli che non ci sono più, ma soprattutto a tutti quelli che ancora ci sono e mi seguono lungo questo percorso, so che è una strada tortuosa non facile da seguire ma proprio per questo sono ancora più fiero di essere qui con voi. Grazie di cuore questo disco è per voi!”