E’ uscito The Lights Go Down, il nuovo singolo dei Keemosabe, visti lo scorso anno a X-Factor, ma che già ha avuto buoni riscontri anche al di fuori del nostro paese. Il brano farà parte di Look Closer (Believe Music), l’album che vedrà la luce in autunno.

The Lights Go Down è stato mixato e masterizzato dai vincitori di Grammy Awards Tommaso Colliva e Giovanni Versari e arriva dopo 3 anni di esperienze in tutto il mondo, divise tra gli Abbey Road Studios e live nelle principali città europee.

Il brano parte dalla provocazione del filosofo Alan Watts:

“Quando ti ritrovi solo, hai sempre un piccolo ed ingannevole sospetto di non essere il te stesso che hai sempre creduto di essere.”

I Keemosabe ne traggono spunto dando vita ad un pezzo che racconta di quanto a volte sia necessario soffrire e sanguinare per poi ritrovarsi al buio e vedere veramente ciò si è.

The Lights Go Down si caratterizza per sonorità modern rock con influenze di band britanniche contemporanee come Biffy Clyro e Nothing But Thieves. Un mix in cui non manca una personale ricerca di stile con tempi dispari e un esplosivo finale strumentale.

Il brano sarà accompagnato da un videoclip diretto da Lamyna e con Beatrice Crucitti. Racconta visivamente il contrasto tra la fredda quotidianità di una ragazza qualunque e l’esperienza onirica che stravolge la percezione di sé stessa. Un viaggio verso un nuovo livello di consapevolezza.

KEEMOSABE

I Keemosabe nascono nel 2016 tra le sponde del Lago Maggiore e i sobborghi di Londra.

Nel 2019 esce il primo EP, registrato presso gli Abbey Road Studios di Londra e risultato di una profonda ricerca di identità musicale. Un percorso che va a omaggiare quattro decadi di grande musica del secolo scorso.

Il singolo estratto Out of the City (Pt.1) è stato premiato ai Roma Videoclip Awards come miglior video italiano indipendente.

Nell’autunno 2019, dopo aver partecipato a X Factor, entrano in studio per registrare l’album d’esordio che vedrà la luce entro la fine del 2020.