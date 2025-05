Karima torna alle radici con “Canta autori”, un omaggio ai grandi della musica italiana con ospiti di prestigio

Dal 28 maggio 2025 è disponibile in digitale e in formato fisico Canta Autori (Jando Music | Via Veneto Jazz), il nuovo progetto discografico di Karima che segna un ritorno profondo alle sue radici artistiche.

Un disco elegante, passionale e intimo, con cui la cantante omaggia alcuni dei più grandi cantautori italiani attraverso reinterpretazioni personali ma rispettose. Un equilibrio tra la melodia italiana e le sfumature black, jazz e soul che da sempre contraddistinguono il timbro e il percorso dell’artista.

IL PERCORSO MUSICALE DI KARIMA

Karima, nata a Livorno, si fa notare giovanissima partecipando a Bravo Bravissimo e Domenica In. Raggiunge la notorietà nel 2006 con Amici, dove conquista il Premio della Critica. Firma con Sony BMG e partecipa a Sanremo 2009.

È l’unica artista italiana con brani scritti appositamente da Burt Bacharach. Interprete di musical e volto della TV, ha portato il suo jazz in Cina e nei principali festival italiani. I suoi ultimi progetti sono No Filter (2021) e Xmas (2022). Con Canta Autori, apre un nuovo capitolo all’insegna della musica italiana.

Karima – canta autori

In Canta Autori, Karima è accompagnata da musicisti di grande spessore, a partire dal Maestro Piero Frassi (arrangiamenti e pianoforte), suo storico collaboratore da oltre 20 anni, oltre a Bernardo Guerra alla batteria e Gabriele Evangelista al contrabbasso.

Il disco si arricchisce di due speciali duetti: Nino Buonocore in Scrivimi e Fabio Concato in Buonanotte a te, contribuendo ad arricchire un repertorio che spazia da Lucio Dalla a Pino Daniele, passando per De Gregori, Modugno, Battisti e Umberto Bindi.

“Questo progetto vuole raccontare un pezzo di storia della musica italiana, rispettando le melodie per cui siamo famosi nel mondo, ma senza rinunciare alle venature black in cui mi sento a casa. Il pubblico mi ha spesso chiesto, dopo i concerti, un disco di questo tipo. Così ho deciso di mettermi alla prova. Quando getti il cuore oltre l’ostacolo, arrivi a nuove sfide. E questo disco è una di quelle.”

Queste le parole dell’artista.

Il 28 maggio, in contemporanea con l’uscita del disco, Karima presenterà l’album in anteprima nazionale al Blue Note di Milano. A seguire la tracklist del disco: