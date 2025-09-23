23 Settembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
23 Settembre 2025

Promuovi la tua musica: vince KAPPAEESSE con un omaggio a Pino Daniele

Il rapper campano conquista la giuria con “M Sent Rinat”

News di All Music Italia
Kappaeesse vincitore Promuovi la tua musica 2025
Condividi su:

È KAPPAEESSE a vincere l’edizione 2025 del Contest nazionale Promuovi la tua musica.

La suggestiva cornice del Teatro Munari di Milano ha fatto da palcoscenico per la finale del contest ideato da Fanya Di Croce, una finale che ha visto esibirsi dodici artisti emergenti.

Sul palco anche Francesco Facchinetti, ospite della manifestazione, il conduttore e talent scout ha voluto condividere con i presenti un ricordo di Pippo Baudo: “Fate ciò che amate e non date retta a nessuno. Credete nei vostri sogni e non mollate mai”.

Kappaeesse

PROMUOVI LA TUA MUSICA: vince kappaeesse

Un ex aequo ha incoronato due vincitori: La giuria, composta da professionisti del settore come Umberto Labozzetta, Piero Micca e Donato Brienza, ha decretato come vincitore Kappaeesse, rapper campano che ha emozionato con il brano M Sent Rinat, un tributo a Pino Daniele in cui cita l’iconica “A me me piace ‘o blues”.

Marco Matrone, in arte Kappaeesse, è un rapper campano classe 1999. Cresciuto con la musica trasmessagli dal padre, ha iniziato con la chitarra classica e studi jazz, per poi approdare al rap dopo varie esperienze in band e progetti internazionali.

Oggi vive a Milano, dove ha pubblicato il disco N.I.E.N.T.E. diretto da Kiave e il singolo M Sent Rinat, che ha segnato una nuova fase della sua crescita artistica.

Fanya Di Croce, ideatrice del Contest, ha dichiarato:

“È stata una serata indimenticabile, oltre le mie aspettative. Ogni artista ha portato un pezzo della propria vita. Vedere il teatro pieno dimostra che non è vero che la gente segue la musica solo sui social o in TV: c’è un forte bisogno di musica dal vivo, di quel confine unico che solo il palco sa regalare”.

 

All Music Italia

Articoli più letti

Giorgia, Fabrizio Moro, Francesca Michielin e Senza Cri protagonisti del New Music Friday del 19 settembre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 19 settembre 2025: Giorgia incanta, Senza Cri troppo artefatta, Michielin continua il suo viaggio
Logo Amici 2025 anticipazioni prima puntata pomeridiano 2

Esclusiva AMI: quattro nomi che dovremmo vedere nella prima puntata di Amici 2025
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Luca Jurman fa un appello a favore degli ex-talent di Amici e X Factor 4

Gli "ex-talent" dimenticati, l'appello di Luca Jurman: "Rimettete le loro esibizioni, vanno ricordati"
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 5

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 6

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 8

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
New Music Friday 26 settembre – Radio Date settimana 39 tutti i singoli 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 26 settembre 2025
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 10

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier

Cerca su A.M.I.