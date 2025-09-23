Promuovi la tua musica: vince KAPPAEESSE con un omaggio a Pino Daniele

È KAPPAEESSE a vincere l’edizione 2025 del Contest nazionale Promuovi la tua musica.

La suggestiva cornice del Teatro Munari di Milano ha fatto da palcoscenico per la finale del contest ideato da Fanya Di Croce, una finale che ha visto esibirsi dodici artisti emergenti.

Sul palco anche Francesco Facchinetti, ospite della manifestazione, il conduttore e talent scout ha voluto condividere con i presenti un ricordo di Pippo Baudo: “Fate ciò che amate e non date retta a nessuno. Credete nei vostri sogni e non mollate mai”.

PROMUOVI LA TUA MUSICA: vince kappaeesse

Un ex aequo ha incoronato due vincitori: La giuria, composta da professionisti del settore come Umberto Labozzetta, Piero Micca e Donato Brienza, ha decretato come vincitore Kappaeesse, rapper campano che ha emozionato con il brano M Sent Rinat, un tributo a Pino Daniele in cui cita l’iconica “A me me piace ‘o blues”.

Marco Matrone, in arte Kappaeesse, è un rapper campano classe 1999. Cresciuto con la musica trasmessagli dal padre, ha iniziato con la chitarra classica e studi jazz, per poi approdare al rap dopo varie esperienze in band e progetti internazionali.

Oggi vive a Milano, dove ha pubblicato il disco N.I.E.N.T.E. diretto da Kiave e il singolo M Sent Rinat, che ha segnato una nuova fase della sua crescita artistica.

Fanya Di Croce, ideatrice del Contest, ha dichiarato:

“È stata una serata indimenticabile, oltre le mie aspettative. Ogni artista ha portato un pezzo della propria vita. Vedere il teatro pieno dimostra che non è vero che la gente segue la musica solo sui social o in TV: c’è un forte bisogno di musica dal vivo, di quel confine unico che solo il palco sa regalare”.