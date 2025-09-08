8 Settembre 2025
Junior Cally si è sposato: le promesse a Margherita tra amore, padel e musica

Il rapper romano ha detto sì a Margherita nella giornata del 6 settembre

Junior Cally si è sposato con Margherita e dedica parole alla musica
Junior Cally si è sposato il 6 settembre 2025. Il rapper romano, all’anagrafe Antonio Signore, ha detto sì a Margherita, la compagna con cui condivide la vita da quattro anni. Una storia iniziata quasi per caso, come ha raccontato di recente a Vanity Fair, e che oggi segna una nuova fase personale e artistica.

Junior Cally e la storia d’amore con Margherita

Margherita lavorava nel suo management, anche se non su un suo progetto:

«All’inizio era una cosa segreta e senza che me l’aspettassi è diventato un matrimonio. Ho preso l’anello sei mesi prima, ho chiesto la mano a suo padre che si è commosso. Durante una passeggiata mi sono messo a piangere e non riuscivo a parlare, così ho tirato fuori l’anello. Lei ha pianto di rimando e ha detto sì».

La proposta di matrimonio è stata fatta da Junior Cally a Cortona.

Dal trauma di Sanremo al padel

Il rapper non ha mai nascosto che il Festival di Sanremo 2020 abbia rappresentato un momento difficile e un grosso stop alla sua carriera.

Fino a quel momento il suo era uno dei nomi più in hype nel rap italiano, spesso al centro delle polemiche e sempre con il volto coperto da una maschera. Poi arriva la proposta per andare a Sanremo, nel primo Festival di Amadeus e, per la prima volta di tante che verranno, un rapper viene messo al centro delle polemiche: è giusto ospitarlo all’Ariston, al Festival della Canzone Italiana, visti i suoi testi?

Amadeus non indietreggia e Junior Cally arriva, tra mille polemiche, sul palco di Sanremo con la sua No grazie. Ed è lì che mostra il suo volto al pubblico.

«Quello che pensavo sarebbe stato il coronamento di un sogno si è rivelato la peggior settimana della mia vita. Dopo Sanremo stavo male anche a entrare in studio, non ci volevo stare».

Da quel momento, complice il Covid e lo stop ai live, Junior Cally si è allontanato dalla musica e ha messo da parte un disco già pronto per liberarsi dai suoi demoni personali entrando in una rehab. Torna con un nuovo disco, Deviazioni, che racconta il Junior Cally di oggi. Ormai però si sente distante dalla musica e infatti ricerca nuove strade nello sport.

Oggi è maestro di padel, ha un suo circolo insieme a Diletta Leotta, Alessandro Borghese, Max Giusti e Gabriele Corsi, ed è arrivato fino al numero 220 in Italia nel ranking agonistico. «Non mi piace parlare di piano B, ma è diventata la mia vita a 360°» ha detto.

Il matrimonio di Junior Cally e le promesse

In occasione del matrimonio il rapper ha dedicato alla moglie intense parole parlando anche della musica che li ha permessi di conoscersi:

«So quanto vorresti rivedermi sul palco a cantare. So quanto ci tieni al mio sogno, forse più tu che io. Non so se arriverà mai. Mi ha insegnato che non tutto dipende da noi. Spero di potercela fare per te, per noi. Per il momento mi godo questa giornata con te, questo matrimonio che ai miei occhi è il concerto più bello della mia vita. Con te e il nostro amore, che è la canzone più bella che io abbia mai scritto. Ti amo».

Alla fine di queste parole il rapper, sul “ti amo”, si è sciolto in lacrime. Le immagini sono state condivise nelle storie Instagram, dove ha postato anche il video dell’arrivo della sposa accompagnata da Con te partirò di Andrea Bocelli.

Nelle ore successive, Junior Cally ha aggiunto:

«Non ho il coraggio di guardare foto e video di ieri. Sono dilaniato, distrutto. Non ho mai pianto così tanto in vita mia. Non ho parole per descrivere ciò che ho provato. Amici e parenti presenti, grazie: siete stati voi, tutti insieme, ad avvolgerci in qualcosa di estremamente raro».

Il suo futuro insomma sarà ora diviso tra famiglia, sport, lavoro e, se verrà, la musica.

Ricordiamo che solo un mese fa avevamo incontrato Junior Cally al Giffoni Film Festival, dove ci aveva parlato di questo nuovo capitolo della sua vita, tra padel e voglia di tornare a scrivere.

