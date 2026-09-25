Julie Ant pubblica il singolo d’esordio Turnista x sempre, disponibile negli store digitali dal 25 settembre 2026 per Bronson Recordings. Per anni il suo ruolo è stato quello di partecipare alla musica degli altri, come batterista, sassofonista e visual designer. Adesso, mette al centro la propria voce e il proprio modo di intendere la musica.

Il singolo, che anticipa l’album solista in uscita in autunno, cambia la prospettiva dell’artista. Il titolo gioca volutamente con una definizione professionale che, nel brano, diventa qualcosa da mettere in discussione.

Julie Ant: basta stare al servizio degli altri

Turnista x sempre nasce da una domanda molto concreta: cosa succede quando un musicista rischia di diventare dipendente dalle dinamiche che gli permettono di lavorare accanto a un artista?

Il titolo porta questa riflessione all’estremo e la trasforma in ironia. La distinzione tra chi sta sul palco come artista e chi lo fa come musicista al servizio di un progetto viene messa in discussione, insieme a quelle regole professionali che possono diventare rigide fino a lasciare ai margini proprio la componente musicale e culturale.

Il brano prende così una posizione precisa contro l’abitudine intesa come compromesso obbligato. Il punto non è rifiutare il lavoro da turnista, ma mettere in discussione l’idea che quel ruolo debba diventare un’identità definitiva o una gabbia.

La frase che sintetizza questa tensione è: “Non ci faremo mai l’abitudine di ciò che ci resta / Non ne faremo mai un’abitudine se è ciò che ci resta”.

Dal punk hardcore al funk e all’afro-beat: il ritmo resta il punto di partenza

La storia musicale di Julie Ant (nome d’arte di Giulia Formica) parte dalla batteria. Cresciuta musicalmente con il punk hardcore, ha iniziato a suonare a dieci anni e ha attraversato negli anni linguaggi differenti, fino ad approfondire il funk e l’afro-beat.

È da questa stratificazione che arriva il carattere ritmico del nuovo progetto. Turnista x sempre nasce infatti dall’elemento in cui Julie Ant si muove da sempre, il ritmo, ma lo utilizza come punto di partenza per esprimere la propria identità musicale.

Per la prima volta, inoltre, entra in gioco anche la voce. È un passaggio significativo perché sposta ulteriormente il baricentro: non più soltanto batteria, groove e arrangiamento al servizio di una canzone altrui, ma una forma espressiva che parte direttamente da lei.

Il brano è stato scritto insieme a Emanuele Triglia, che ne ha curato anche la produzione. Il mix è di Luca Gaudenzi, mentre il master è firmato da Filippo Passamonti.

Baustelle, Selton e la lunga esperienza sui palchi prima del debutto solista

Prima di firmare il proprio esordio, Julie Ant ha costruito una carriera soprattutto come musicista. Ha realizzato progetti personali come SI! BOOM! VOILÀ! e GO! YA!, oltre alle collaborazioni live e in studio con Baustelle e Selton.

Nel corso degli anni ha suonato in tour con artisti come Ninos Du Brasil, Chiello, La Rappresentante di Lista e Motta.

La sua attività non si è limitata ai concerti. Julie Ant ha partecipato come musicista anche a programmi televisivi come Gialappa’s Show, Splendida Cornice, The Voice Senior, X Factor e Tim Music Awards.

Il debutto solista arriva quindi dopo una lunga esperienza dentro produzioni, tournée e progetti diversi. È proprio questa posizione, quella della musicista abituata a entrare nelle visioni degli altri, a rendere centrale il tema di Turnista x sempre.

Il primo brano dell’album che arriverà in autunno

Turnista x sempre è anche il primo brano composto per il progetto discografico che porterà Julie Ant al suo album d’esordio, atteso in autunno per Bronson Recordings.

La canzone rappresenta così il punto di partenza di un progetto costruito senza una forma prestabilita, ma come espressione di un’esigenza creativa. Il dato più concreto, però, è quello da cui tutto prende le mosse: una musicista abituata a sostenere la musica degli altri decide di esporsi in prima persona, assumendosi anche il rischio della voce.

Il primo capitolo si apre proprio da qui: dal rifiuto di considerare un ruolo come una destinazione obbligata e dalla scelta di mettere finalmente il proprio nome davanti alla musica.

Turnista x sempre di Julie Ant è disponibile dal 25 settembre 2026 per Bronson Recordings.

L’artwork della cover è di Julie Ant. La foto dell’artista è di Matteo Bosonetto.