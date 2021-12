Jovanotti positivo al Covid: "È un'influenza, passerà, sono vaccinato... i tamponi rapidi sono poco efficaci"

Il virus del Covid continua a circolare e sta espandendosi in fretta in questo periodo di feste. E, a quanto pare, ha reso positivo anche Jovanotti. Il cantautore infatti da ieri sta documentando i suoi fan sulla situazione attraverso dei video sul suo profilo TikTok.

Buongiorno da me e dal mio virus che circola.

Natale è passato e passerà anche il virus.

Mal di gola pazzesco, mal di muscoli… tutto. È un’influenza, di quelle toste, bisogna prendere il virus e picchiarlo, oppure parlarci… dai virus ci sono posti migliori.

Jovanotti, chiuso in casa in isolamento e separato anche da moglie e figlia, sta comunque migliorando, grazie al vaccino, come sottolinea nei video…

Ieri avevo 38, oggi 37.2, poi sono vaccinato quindi dovrebbe andare…

L’artista ha deciso di documentare l’esperienza con il Covid per rassicurare tutti i suoi fan, e non solo, ha lanciato anche un critica nei confronti dei tamponi rapidi che risultano essere poco attendibili…

Passerà… è che non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci, nonostante tutte le preoccupazioni. Infatti ieri sera mi ha chiamato Nicola Savino e mi ha detto – Caxxo stamattina ero negativo ma ho fatto il molecolare ma sono positivo.

Jovanotti è reduce dal lancio di cinque nuovi brani avvenuto la settimana scorsa, prime canzoni inedite de Il Disco del sole, progetto discografico in divenire che verrà pubblicato nel corso di un anno. Qui maggiori informazioni.