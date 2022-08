Jova Beach Party ritorna a Viareggio con una doppia data con ospiti nazionali e internazionali. Ecco tutte le info per partecipare dai biglietti ai mezzi di trasporto

Dopo il doppio sold out del 2019 Jovanotti è pronto a tornare a Viareggio, ala spiaggia del Muraglione, con il suo Jova Beach Party venerdì 2 e sabato 3 settembre per uno show che prevede Lorenzo con la band, Lorenzo in consolle ed ospiti nazionali e internazionali.

L’appuntamento del 3 settembre è già sold out mentre sono ancora disponibili biglietti per la data di venerdì 2 settembre.







Continua, nonostante le critiche e gli attacchi, a cui Jovanotti non si è sottratto, va detto, il Jova Beach Party.

Tre i palchi su cui Lorenzo si alternerà sin dal primo pomeriggio: lo Sbam Stage dedicato ai DJ e alla club culture; il Kontiki Stage al centro della spiaggia, sorta di zattera sonora per la musica del mondo, con artisti da ogni latitudine; il Main Stage, grande veliero che ospiterà, dalle ore 20,30 il set serale di Lorenzo con la sua band e i suoi ospiti.

Tra un live e l’altro, la nuova iniziativa Jova Beach Planet trasmette video-cartoline di divulgazione scientifica per chi è in spiaggia, e sono continui gli appelli che Lorenzo lancia dal palco per sensibilizzare il pubblico ad una sempre più alta attenzione ambientale. La costante campagna informativa che accompagna il palinsesto della giornata, infatti, completa l’esperienza in spiaggia e la trasforma in un’importante occasione di sensibilizzazione per tutti gli spettatori.

Nell’area del concerto sarà disponibile un’area relax realizzata con materiali riciclati, con pannelli esplicativi del “circolo” della raccolta differenziata al Jova Beach Party. In tema di ambiente ricordiamo anche la campagna di crowdfunding “Ri-Party-Amo: puliamo e recuperiamo 20 milioni di metri quadri di spiagge, laghi, fiumi e fondali” promossa da Jovanotti con WWF e Intesa Sanpaolo.

Le due date 2022 di Viareggio sono organizzate da Trident in collaborazione con PRG, con il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Viareggio. Sono impegnate oltre 1.300 persone. Particolare attenzione sarà riservata al deflusso dopo i concerti, con addetti pronti ad assistere e informare il pubblico.

