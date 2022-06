Jova Beach Party 2022: da Tananai a Motta, ecco tutti gli ospiti dell’evento

Lorenzo Cherubini Jovanotti scalda ufficialmente i motori per la seconda edizione del suo Jova Beach Party, il grande evento musicale che lo porterà ad esibirsi in giro per alcune fra le più importanti spiagge italiane.

La tournée, in partenza sabato 2 luglio da Lignano Sabbiadoro, avrà proprio come la prima edizione del 2019 un sacco di ospiti, provenienti dai quattro angoli del globo. Sarà come sempre un grande party dal sapore internazionale, nel corso del quale la musica di Jovanotti si mescolerà a quella di altri artisti per un mix esplosivo.

Qui sotto tutti gli ospiti di Jova Beach Party 2022. Non è dato sapere in quali date parteciperà ognuno di loro. Il bello, per i partecipanti, sarà scoprirlo tappa dopo tappa.

Jova Beach Party 2022 – TUTTI GLI ospiti

Acido Pantera

Ackeejuice Rockers

Afrotonix

Al Qasar

Albert Marzinotto

Albi Scotti

Alborosie

Ale Spaziale

Amadou e Mariah

Ana Tijoux

Animalic Drum

Après la classe

Ariete

Ayom

Bab Bluz

Baba Sissoko

Balera Favela

Balkan Paradise Orchestra

Baloji

Bandadriatica

Bandakadabra

Benny Benassi

Biga*ranx

Bnkr44

Bombino

Boomdabash

Cacao Mental

Canzoniere Grecanico Salentino

Capone Bungt Bangt

Chico Trujillo

Christman

Ckrono

Coez

Coma Cose

Constantin

Dada’’

Dani Faiv

Dardust

Davide Shorty

De Schurman

Decay

Def Maa Maa Def

Diodato

Dj Delta

Dj Kosmi

Dj Moiz J

Dj Ralf

Dj Shorty

Dub FX

Eliades Ochoa

Enzo Avitabile

Epoque

Espana Circo Este

Etran de l’air

Extraliscio

Fanfara Station

Fast Animals and slow kids

Fatoumata Diawara

Federico Scavo

Filo Q

Flavia Cohelo Soundsystem

Flexfab & Zillerbas

Frankie Hi Nrg

Gabriele Poso

Gnmr

Go Dugong

Guiss Guiss Bou Bess

Gyedu – Blay Ambolley

Inyo Crusaders

Istituto italiano di cumbia

James BKS

Joae Selva

Jp Bimeni & Black Belts

Jude & Frank

Julian Marley

Jupiter & Okwess

Kaishi

Kakawa

Kalascima

Kampire

Khalab

La Pegatina

La Rappresentante di lista

Lass

Leandro de Silva

Les Amazon d’Afriques

Lion & Valter Vincenti

Lorenzo Bitw

Luché

Mara Sattei

Margherita D’Aguì

Margherita Grechi

Marina Satti

Marti Stone & Deliuan

Matisa

Mazay

MazZz AzZz

Merk & Kremont

Michelle David e The Truetones

Minyo Crusaders

Montparnasse Musique

Moonlight Benjamin

Motta

Mousse T

Mudimbi

Nicol

Nicola Ballo Balestri e Nicola Zucchi

Nicola Pigini

Nikodemus

Orkestra Mendoza

Paolo Baldini Dubiles

Quantic

Riccardo Marchi

Riva Starr

Rivaz e Botteghi

Rkomi

Rocco Hunt

Rossella Essence

Sangennaro Bar

Sangiovanni

Santrofi

Savanna Funk

Shade

Shantel

Sibode

Skatalities

Smoothies

Socievole e Adalwolf

Sofiane Saidi

San Rompe Pera

Sonny Denja

Sottotono

Stereoliez

Takagi e Ketra

Tamikrest

Tananai

Tarantolati di Tricarico

The Mauskovic Dance

The Sweet Life Society

Tommy Vee

Tre Allegri Ragazzi Morti

Turkana

Vazzanikki

Voilaa feat. Pat Kall

Willie Peyote

Le date

2 e 3 LUGLIO 2022 – LIGNANO SABBIADORO (UD) Spiaggia Bell’Italia (2 LUGLIO SOLD OUT)

8 e 9 LUGLIO 2022 – MARINA DI RAVENNA (RA) Lungomare (9 LUGLIO SOLD OUT)

13 LUGLIO 2022 – AOSTA (GRESSAN) Area Verde

17 LUGLIO 2022 – ALBENGA (VILLANOVA, SV) Ippodromo dei Fiori

23 e 24 LUGLIO 2022 – MARINA DI CERVETERI (RM) Lungomare degli Etruschi

30 e 31 LUGLIO 2022 – BARLETTA Lungomare Mennea (30 LUGLIO SOLD OUT)

5 e 6 AGOSTO 2022 – FERMO Lungomare Fermano

12 e 13 AGOSTO 2022 – ROCCELLA JONICA (RC) Area Natura Village

19 e 20 AGOSTO 2022 – VASTO (CH) Lungomare Duca degli Abruzzi

26 e 27 AGOSTO 2022 – CASTEL VOLTURNO (CE) Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2 e 3 SETTEMBRE 2022 – VIAREGGIO (LU) Spiaggia del Muraglione (3 SETTEMBRE SOLD OUT)

10 SETTEMBRE 2022 – BRESSO-MILANO Aeroporto

Vi ricordiamo che i biglietti per le date non sold out del Jova Beach Party sono disponibili.