Joseph debutta con “Metropoli Solitudine”: sei tracce tra isolamento e bisogno di restare

C’è una distanza che non sempre si vede. A volte è interiore, silenziosa, difficile da spiegare. Joseph la mette al centro del suo primo progetto discografico: dal 13 febbraio è disponibile Metropoli Solitudine, l’EP d’esordio pubblicato per Island Records / Universal Music Italia.

Cantautore al debutto ufficiale con un lavoro organico, Joseph costruisce un racconto che nasce da un periodo di isolamento profondo, una fase di introspezione forzata in cui ha scelto di allontanarsi anche dalle persone più care. Non per indifferenza, ma per difesa.

joseph: Un EP nato dall’isolamento

Metropoli Solitudine prende forma da un disagio difficile da nominare: la fatica di mostrarsi fragili, l’idea che uno sguardo troppo severo verso se stessi finisca per riflettersi nel giudizio degli altri. L’isolamento diventa così un meccanismo emotivo, una protezione costruita per non esporsi.

Nelle sei tracce che compongono il progetto, l’artista invita però a non replicare quello stesso schema. I brani attraversano il rapporto con gli altri – dall’amore alla famiglia – e suggeriscono un movimento opposto: non respingere chi offre ascolto, affetto, persino consigli duri ma sinceri.

Il titolo è già una dichiarazione di intenti. La metropoli, simbolo di incontri e possibilità, diventa il luogo dove la solitudine può amplificarsi. Un ossimoro che fotografa una contraddizione contemporanea: essere circondati e sentirsi comunque soli.

Copertina dell’EP Metropoli Solitudine di Joseph

La title track e il dialogo con la solitudine

Nel brano Metropoli Solitudine questo concetto si fa ancora più intimo. La canzone si sviluppa come un dialogo diretto con la propria solitudine, trattata come un’entità reale, quasi un interlocutore.

L’isolamento e l’abbandono a sé stessi diventano una forma di auto-protezione, ma anche un limite. Il racconto personale si trasforma allora in un invito ad abbassare le difese, ad accettare l’imperfezione e a riconoscere che fuori possono esistere comprensione e umanità.

La tracklist

L’EP è composto da sei tracce. Eccole a seguire.

01. III
02. Fenomenale
03. Metropoli Solitudine
04. Cantilene feat. Jason
05. Amaravoglia
06. Nina

