Proprio nel giorno del suo 69° compleanno, è uscito il nuovo singolo di Jerry Calà Un Metro Indietro (distribuzione Baraonda). Il brano si caratterizza per un ritmo e un’energia riconoscibili ed è una personale visione in chiave ironica della situazione attuale che tutti stiamo vivendo.

Un metro indietro porta una ventata di ottimismo e positività per ritornare a vivere questa strana estate 2020, seppur nel rispetto degli altri, restando appunto un metro indietro. Il nuovo singolo arriva due anni dopo Un’Altra Estate che Va.

Il brano è stato scritto e composto dallo stesso Jerry Calà, che per la realizzazione del brano ha lavorato con il musicista Emanuele Longo.

Il singolo è stato registrato allo studio di Danti (ne abbiamo parlato Qui) e masterizzato da Marco Zangirolami presso Noize Studio di Milano.

Il videoclip, realizzato dai disegnatori Dan&Dav, hanno trasformato Jerry Calà in un simpatico cartoon.

JERRY CALÀ UN METRO INDIETRO – IL TESTO

Un passo avanti

oh ragazzi ma

un metro indietro

questa estate non facciamo niente?

gira la testa

cià va ci penso io

Ca-ca-capitano

Che distanza c’è dal mondo di prima

io ti conosco mascherina

è un carnevale, una vita in vetrina che inquina

tira su le mani, fuori l’Amuchina

Qua siamo tutti fratelli za za

ma con i guanti e coi coltelli ah ah

sui balconi coi cartelli za za

vista mare con il Plexiglas

ho voglia di calcio e di concerti (concerti)

di gente in giro e cuori sempre aperti (aperti)

quando mi vedono gridano come al derby

urlano Jerry!

Tu sei un passo avanti

un passo avanti

un passo avanti

io invece resto un metro indietro

un metro indietro

rispetto gli altri

ma faccio ancora girare la testa e animo

la festa fino al mattino

e gira gira la testa

parte la festa Maracaibo

Ca-ca-capitano

capitano

Ca-ca-capitano

Un passo avanti

un metro indietro

gira la testa

Ca-ca-capitano

Giravi con un cane di peluche, che alibi!

per la legge solamente affetti stabili

in spiaggia tutti unti la prego non mi multi

lo giuro stavo andando dai congiunti

oh raga qui la barca affonda

ma non ci salvano dall’onda (bagnino?)

non si può fare il bocca a bocca

ci baceremo con le maschere anti gas

ho voglia di calcio e di concerti (concerti)

di gente in giro e cuori sempre aperti (aperti)

quando mi vedono gridano come al derby

urlano Jerry!

Tu sei un passo avanti

un passo avanti

un passo avanti

io invece resto un metro indietro

un metro indietro

rispetto gli altri

ma faccio ancora girare la testa e animo

la festa fino al mattino

e gira gira la testa

parte la festa Maracaibo

Ca-ca-capitano

capitano

Ca-ca-capitano

Un passo avanti

un metro indietro

gira la testa

Ca-ca-capitano

Che distanza c’è dal mondo di prima?